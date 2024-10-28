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رياضة

منتخب 2008 يسافر إلى المغرب 8 نوفمبر للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب 2008، حدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، يوم 8 نوفمبر المقبل موعدا للسفر إلى المغرب للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

يذكر أن منتخب مصر مواليد 2008 شهد أزمة تزوير في سن بعض اللاعبين قد ضربت منتخب مصر في مسعكره الأخير الذي أقيم بالإسكندرية وتخلله مواجهات ودية مع منتخب روسيا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس.

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين،، وجاءت مواعيد منتخب مصر على النحو التالي: 

مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب، فيتو
مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب ال2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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