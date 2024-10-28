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ثقافة وفنون

رئيس مهرجان الموسيقى العربية يكشف سبب غلاء التذاكر وحقيقة استبعاد الحلو (فيديو)

مهرجان الموسيقى العربية،
مهرجان الموسيقى العربية، فيتو

كشف الدكتور خالد داغر رئيس مهرجان الموسيقى العربية، حقيقة تحديد سعر تذكرة الحفلة الواحدة بالمهرجان بـ 4 آلاف جنيه، واستبعاد محمد الحلو.

السبب في ارتفاع سعر تذكرة مهرجان الموسيقى العربية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": سعر التذكرة في بعض حفلات مهرجان الموسيقى العربية يصل إلى 4 آلاف بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.

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الأعباء المالية لحفلات الموسيقى العربية

وتابع: "هناك تذكرة في بعض الحفلات تصل إلى 300 جنيه، واحنا لما نجعل التذكرة بـ 4 آلاف جنيه من باب الاستمرار وعدم تحمل الدولة أي أعباء مالية خاصة أن الفن بيكسب في كل مكان وأنا مش عايز أكسب بقدر الاستمرار خاصة أننا بنقدم وجبة فنية مختلفة عن أي مكان".

 

هل تم استبعاد محمد الحلو؟

وردًا على ما أثير بشأن استبعاد الفنان محمد الحلو، علق: لم نستبعد أي فنان حتى لو كان له موقف شخصي من الأوبرا أو المهرجان.


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