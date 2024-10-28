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محافظات

جامعة القناة تنظم قافلة شاملة بقرى القنطرة شرق (صور)

جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو

نظمت جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، قافلة متكاملة إلى قرية الشهيد حمدي البيومي بجلبانه التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية. 

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الهدف من القافلة 

وشملت فعاليات القافلة تقديم خدمات طبية وزراعية وبيطرية مجانية، ضمن مبادرة "بداية جديدة" التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والزراعية والبيطرية في المناطق النائية، وتقديم الاستشارات والرعاية اللازمة لأهالي هذه المناطق. 

جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو

تقديم الخدمات الطبية والتوعوية

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت مجموعة من العيادات الطبية المتخصصة.  

جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو

حيث تم الكشف وتقديم العلاج المجاني لـ585 حالة من مختلف الفئات العمرية. تضمنت العيادات تخصصات الجلدية 100 حالة، الجراحة 3 حالات، المسالك البولية 6 حالات، النساء والتوليد 10 حالات، الباطنة 45 حالة، الأطفال 63 حالة، الرمد 85 حالة، الأسنان 48 حالة، طب الأسرة 48 حالة، الأنف والأذن 64 حالة، والعظام 113حالة. 

وأضافت أن كلية الزراعة شاركت بفعالية من خلال تنظيم زيارة ميدانية لمزارع المانجو، واليوسفي، والجوافة، وبنجر السكر في المنطقة. 

جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو

حيث تم رصد المشكلات التي تواجه المزارعين وتقديم الاستشارات الزراعية اللازمة لحلها، بالإضافة إلى توزيع المبيدات الحشرية مجانًا. 

 

  الخدمات البيطرية 

وقدمت القافلة خدماتها لـ85 مستفيدًا من مربي الأبقار، والجاموس، والأغنام، والأرانب، والدواجن، حيث تم تقديم الاستشارات البيطرية وعلاج الحيوانات. 

 

مجال التمريض 

وقام فريق التوعية بقياس مستوى معرفة المرضى حول بعض المعلومات الصحية الأساسية، مثل التعامل مع نزلات البرد، ومرضى الضغط، والسكر، وتم تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة وتقديم التثقيف الصحي اللازم.  

وشملت الإرشادات نصائح حول عزل المصاب بنزلات البرد، وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون إشراف طبي، واستخدام الكمادات في حالات السخونة، بالإضافة إلى تقديم نصائح غذائية لمرضى السكري وضغط الدم، وتوجيهات حول كيفية التعامل مع الجروح. 

شارك بالقافلة الدكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 يُذكر أن القافلة نُظمت تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل. 
 

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدكتور ناصر مندور القافلة جلبانة القنطرة شرق

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