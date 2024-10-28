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جامعة القناة تنظم ندوات حول التنمر وأضراره الصحية والنفسية على الطلاب (صور)

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

نظمت جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، ندوة توعوية حول "التنمر وأضراره الصحية والنفسية على الطلاب" ضمن مبادرة "بداية جديدة" التي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الطلاب ببناء مجتمع أكثر وعيًا وسلامًا.  

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التأكيد على أهمية مبادرة بداية 

وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، ودورها في خلق بيئة تعليمية إيجابية تساهم في تنمية الطالب وتعزيز قيم التعايش والاحترام.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

المشرفون على الندوة 

وجاءت الندوة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شددت في كلمتها على ضرورة دعم المبادرات التي تهدف لحماية الطلاب من ظاهرة التنمر وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية.
 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

وأقيمت الندوة بالتعاون بين  جامعة قناة السويس، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإدارة الاتصالات والمؤتمرات، وإدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم. وتولت الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، الإشراف على الفعالية بمشاركة الدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

تعريف التنمر وأثره على الأطفال 

وأدارت المحاضرة الدكتورة إسراء إبراهيم دهشان، المعيدة بكلية التمريض قسم تمريض الأطفال، حيث تناولت تعريف التنمر وأشكاله المختلفة، بما في ذلك التنمر اللفظي والجسدي والعاطفي، إضافة إلى تأثيره السلبي على الأطفال وسبل التعامل مع الزملاء المتنمرين. 

المنظمون للندوة 

وقد تم تنظيم الندوة من قبل  إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، وحسام الدين مصطفى، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم.
 

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