جامعة القناة تعقد ندوة حول الضغوط النفسية للعاملين في القرى بالإسماعيلية (صور) 

نظمت جامعة قناة السويس، ندوة تثقيفية بعنوان "الضغوط النفسية المعاصرة التي يواجهها العاملون في القرى"، وذلك برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد على التزام الجامعة بدعم العاملين في القرى وتعزيز وعيهم بطرق مواجهة التحديات النفسية لضمان بيئة عمل صحية ومثمرة.

أهمية تعزيز الوعي المجتمعي

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية تعزيز الوعي بأبعاد الضغوط النفسية الحديثة التي تؤثر على العاملين، وضرورة تزويدهم بالآليات المناسبة للتعامل معها.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

المشرفون على إقامة الندوة

وأُقيمت الندوة بإشراف الدكتور إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأدارت الندوة الدكتورة مي جمال علي، المدرس المساعد بقسم التمريض النفسي.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

أبرز محاور الندوة

وتناولت الندوة عدة محاور رئيسية، منها: تعريف الضغوط النفسية المعاصرة، الأسباب والعوامل المؤثرة، كيفية التعامل مع تلك الضغوط، وتقديم اقتراحات عملية للتخفيف من آثارها على العاملين والرائدات الريفيات.

التعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

وعُقدت الندوة بالتعاون بين إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف إيفون حبيب، وبالتنسيق مع إدارة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة الإسماعيلية، بإشراف كريمة ناصر، في إطار جهود مشتركة لدعم العاملين في المجتمع الريفي.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

جانب من فعاليات الندوة،فيتو