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ناصر شعبان يتولى مهام مدير عام الإدارة العامة للجهات التابعة للإدارة المركزية لشئون المديريات بالتعليم

محافظ الدقهلية ووكيل
محافظ الدقهلية ووكيل التعليم، فيتو

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: اليوم الإثنين، التهنئة لـ ناصر شعبان لوكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه لتوليه مهام مدير عام الإدارة العامة للجهات التابعة بالإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم.


ووجه اللواء " مرزوق " خالص شكره وتقديره لناصر شعبان علي جهوده التي بذلها أثناء فترة عمله ومساهمته في تطوير العملية التعليمية بالدقهلية.

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