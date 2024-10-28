ناصر شعبان يتولى مهام مدير عام الإدارة العامة للجهات التابعة للإدارة المركزية لشئون المديريات بالتعليم
قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: اليوم الإثنين، التهنئة لـ ناصر شعبان لوكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه لتوليه مهام مدير عام الإدارة العامة للجهات التابعة بالإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم.
ووجه اللواء " مرزوق " خالص شكره وتقديره لناصر شعبان علي جهوده التي بذلها أثناء فترة عمله ومساهمته في تطوير العملية التعليمية بالدقهلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.