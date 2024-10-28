برلماني: تحويل العيادات من سكني لإداري يزيد التكلفة على المريض

قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب: قرار تحويل العيادات من سكني إلى إداري ليس له أي أساس قانوني أو دستوري، وأي قرار يتم تفعيله فقط على العيادات الجديدة.

العيادات في الأحياء الشعبية والقرى

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: لا يجب على الحكومة معاملة العيادات في الأحياء الشعبية والقرى معاملة العيادات بالمدن الجديدة؛ لأن أي تكلفة إضافية سيتحملها المريض البسيط.

قرار تحويل العيادات من سكني إلي إداري

وأشار إلي أن العيادات الخاصة تمتلك كافة الأوراق التي تثبت صحة تواجدها، وقرار تحويلها من سكني إلى إداري وضع غير مقبول وغير صحيح بالنسبة للأطباء والمرضى.