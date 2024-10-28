نقيب الأطباء يحذر من أزمة تحويل العيادات من سكني لإداري: فرق التكلفة سيتحمله المريض

أزمة عيادات الأطباء، علق الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على أزمة تحويل العيادات من سكني لإداري، مؤكدًا: "عاوزين يدفعونا تصالح 2500 جنيه على المتر أو يقفلوها".

عيادات المهن الحرة غير التجارية

وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "العيادات مختلفة تماما عن المستشفيات، حيث تعتبر مهن حرة غير تجارية وأماكن خدمية وليست تجارية أو إدارية".

أزمة العيادات الطبية في المحافظات

وأوضح: "ما حدث إنه في 5 أكتوبر الجاري فوجئنا بعدد من المحافظات المجالس المحلية تداهم العيادات وتترك لهم إنذارات بالتصالح لتحويل العيادة من سكني لإداري وبناءً على ذلك دفع ما بين 1000 إلى 2500 جنيه للمتر على حسب موقع العيادة وإلا سيتم قطع عنه المرافق من مياه وكهرباء، وبعض الأماكن تم تشميع العيادات بدون أي إنذار وبعض الأماكن الإنذار لمدة 15 يوم"

وتابع: "انزعجنا تماما مما حدث لأن العيادات مرخصة من الدولة ومسجلة وتخضع لقانون المنشآت الطبية الصادر سنة 1981 وتم تعديله بقانون 153 سنة 2004 وينص على إن أي عيادة خاصة يجب على الطبيب تسجيلها بالنقابة ثم يحصل على ترخيص من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ممثلة للمحافظ، والرخصة تخرج مختومة بختم النسر وموقعة من محافظ المحافظة أو وكيلا عنه".

زيادة فيزيتا العيادات في هذه الحالة

وأضاف: "مينفعش بعد ما الطبيب حصل على رخصة من 10 سنين أو 30 سنة أقوله تعالى اتصالح وحول العيادة من سكني لإداري، ولو عايز كده غير قانون المنشاَت الطبية، ولو العيادات تحولت من سكني لإداري ضرره إن الأطباء هيدفعوا من 100 ألف الي 250 ألف جنيه بدون وجه حق ولو التكلفة زادت سيتحملها المريض وظروف المريض لم تعد تسمع بذلك".





وأكمل: "الظروف العامة للمجتمع لا تحتمل تعقيدات إضافية خاصة إنها تعقيدات بدون وجه حق، والأحياء الشعبية بتاعتنا لم يكن فيها لا سكني ولا إداري عكس المدن الجديدة".