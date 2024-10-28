وكيل تموين الإسكندرية يقود جولات ميدانية على السلاسل التجارية والمنافذ التسويقية
قام المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، يرافقه أحمد عبد الرحيم مدير المكتب الفنى، اليوم الاثنين، بعدة جولات على السلاسل التجارية الكبرى والمنافذ التسويقية لمتابعة الالتزام بتوحيد سعر بيض المائدة لتباع الكرتونة بسعر ١٥٠ جنيها طبقا لما تم الاتفاق عليه مع السلاسل التجارية والمنافذ التسويقية وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مديرية الزراعة.
يذكر انه تم اجتماع مع الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية مع أصحاب السلاسل التجارية الشهيرة بالاسكندرية ومنافذ البيع الكبرى لتوحيد سعر كرتونة بيض المائدة احد مصادر البروتين والذى لا غنى عنها للأسر المصرية.
حيث تم الاتفاق على توحيد سعر البيع للكرتونة بسعر ١٥٠ جنيها، وذلك تخفيفا على المواطنين، وتم المرور المفاجئ على السلاسل التجارية المشاركة والمجمعات الاستهلاكية و منافذ أمان ومنافذ المحروسة ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية ومنافذ مديرية الزراعة دحيث تأكد وجود البيض بكميات وفيرة ومعلن عليه السعر الجديد
وقد شدد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين على جميع الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسعار المعلنة على البيض بهذه المنافذ خلال هذه الفترة حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من هذه التخفيضات.
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