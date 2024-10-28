مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم الصحراوى
لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى، اليوم الأثنين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى، ووجود مصابين على طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.
وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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