الجمعة، افتتاح مهرجان كايروكوميكس بدورته الـ9 بمركز محمود مختار الثقافي
أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان كايروكوميكس بمركز محمود مختار الثقافي وهذا في يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالقاهرة والتعاون الإسباني في مصر.
ويقام مهرجان كايروكوميكس بدورته التاسعة في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2024 بمركز محمود مختار الثقافي من الساعة 12 إلى 8 مساءً، وذلك على أن يكون الدخول مجانا للجمهور.
جدول اليوم الأول من مهرجان كايروكوميكس
بورتفوليو: يقوم الفنان خالد نهار بعرض حي ويوضح مراحل العمل على رسم كامل من الفكرة إلى التخطيط والتنفيذ في تمام الساعة ال٣ مساءً، بقاعة نهضة مصر.
توقيعات الفنانين: يقوم الفنانون بتوقيع أعمالهم المتاحة للبيع لدى الناشرين بسوق الكوميكس في ساحة التوقيعات الـ٤ مساءً.
اللقاءات الفنية: ويتم في الـ٦ مساءً افتتاح المعارض وجولة مع الفنانين بـ"معرض كسلان جدا" و"اخ يا ظهري".
كسلان جدًا: لقاء مفتوح مع الفنان مصطفى رحمة حول كسلان جدا ومشواره الفني بمجلة ماجد في تمام الساعة ٦:٤٥ مساءً
وشخصيات مش متشافة: كتاب قصة مصورة جديد تحدثنا الفنانة رانية حسين أمين عن الكتاب وكواليس العمل على مسرح الساحة الرئيسية في تمام الساعة ال٧:٣٠.
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