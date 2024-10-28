الإثنين 28 أكتوبر 2024
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محافظات

رفع 335 حالة إشغال طريق خلال حملة بالإسماعيلية (صور)

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

شنت الوحدة المحلية لحي ثان في مدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام. 

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المستهدف من الحملة

 

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات والتعديات عن حرم الطريق بمنطقة منشية الشهداء (شارع عبدالحكيم عامر، شارع متفرع من سوق الجمعة). 

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

 

أبرز الحضور خلال فعاليات الحملة 

 

وشهد الحملة اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالإسماعيلية. 

 

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

 

نتائج الحملة المكبرة 

ومن جانبها قالت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن رفع 160 حالة إشغال بمعرفة أصحابها، رفع 175 حالة إشغال "تند وفروشات" بمعرفة الوحدة المحلية، استرداد 3 محال، إزالة 6 تند صاج، إزالة 200  تندة قماش، وغلق 3 مخازن خردة.
 

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة المخصصة للمارة؛ للحفاظ على حق المواطنين في شارع آمن خاصة لكبار السن والأطفال وذوي الهمم، وتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.
 

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

وتأتي تلك الإجراءات في إطار حرص محافظ الإسماعيلية على الصالح العام، وسعيه الدائم لاستعادة محافظة الإسماعيلية لوجهها المشرق.

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