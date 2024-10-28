محافظ البحيرة تفتتح مشروعات تنموية لتطوير البنية التحتية بإدكو

افتتحت الدكتورة چاكلين عازر - محافظ البحيرة، عددا من المشروعات التنموية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الحضارية بمدينة إدكو، بتمويل مشترك من الوكالة الألمانية والإتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، والمهندس خالد صديق - رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، وممثلي الإتحاد الأوروبي.

حرص مؤسسات الدولة على تعزيز التعاون المشترك مع الإتحاد الأوروبي

رحبت الدكتورة محافظ البحيرة بالوفد الأوروبي وممثلي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية والوفد المرافق له، مؤكدة حرص مؤسسات الدولة على تعزيز التعاون المشترك مع الإتحاد الأوروبي لتحقيق سُبل التنمية المستدامة وتحسين ظروف المعيشة وتعزيز البنية التحتية من خلال نهج تشاركي وتعاوني بين كافة الجهات، مشيرة إلى أن مدينة إدكو تحتل مكانة رفيعة بين مراكز ومدن محافظة البحيرة، وذلك لأهميتها الاستراتيجية في كافة المجالات.

السوق مغطى بسقف غير قابل للاشتعال وكامل المرافق



حيث تم افتتاح السوق المفتوح بإدكو ( للخضر والفاكهة والأسماك)، المقام على مساحة 2000 م، وتم إنشاؤه على أحدث طراز أوروبي، كما أنه مغطى بسقف غير قابل للاشتعال وكامل المرافق، ويضم خمسة منافذ للدخول والخروج، ومقسم إلى جزئين أحدهما للأسماك والآخر للفواكه والخضروات، كما أنه صديق للبيئة ويعمل بالطاقة الشمسية ومزود بنظام حماية مدنية وإطفاء حريق متطور، كما يوفر تجربة تسوق آمنة لأكثر من 15,000 من سكان المدينة، من خلال 400 بائع، كما يسهم السوق في توفير فرص عمل مباشرة لـعدد 13 مواطن من أبناء المدينة.

تحسين كفاءة الطريق وتسهيل حركة المرور

كما تم افتتاح طريق المصيف بإدكو، الذي يمتد بطول 2 كم بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، ويتكون من حارتين بعرض 8 أمتار لكل منها ويتوسطه جزيرة بعرض 2 متر ورصيف بجانب الحارتين، بالإضافة إلى عواكس أرضية وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين كفاءة الطريق وتسهيل حركة المرور، مما يخدم أهالي المنطقة والزوار، وتم افتتاح الحديقة العامة بإدكو، المقامة على مساحة 10,500 متر مربع بتكلفة 17 مليون جنيه، وتعد مركزًا للأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية.

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