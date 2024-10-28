إبداعات جديدة تتألق في كلية الهندسة بجامعة المنصورة

شهدت جامعة المنصورة الجديدة إبداعات هندسية جديدة تتألق في كلية الهندسة، بمشاركة طلاب المستوى الإعدادي على خلفية المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، وإشراف الدكتورة سارة البهلول، مدير البرامج بالكلية.

حيث قام طلاب إعدادي هندسة في جامعة المنصورة الجديدة بتقديم نماذج هندسية ومعمارية وعمرانية متميزة، تزامنًا مع انعقاد المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12) في القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، والذي يعد منصة دولية لمعالجة قضايا التحضر السريع وتأثيراته المختلفة.

تشكيل شعار المنتدى بإبداعات الطلاب

وقد أضاف عميد الكلية بأنه تم تشكيل شعار المنتدي بإبداعات الطلاب في تصميم وكونسبت مميز لتكون انعكاسًا مشرفًا للحدث العالمي.



والجدير بالذكر بأن الطلاب سوف يقومون بإعداد اللوحات التنفيذية لها في إطار مادة الرسم الهندسي بالطرق الهندسية المختلفة ليكملوا مسيرتهم الأكاديمية على أسس علمية وعملية.

تسليم المجسمات في ملعب الجامعة لتنفيذ الكونسبت

بدأت الفعالية اليوم بتسليم المجسمات في ملعب الجامعة لتنفيذ الكونسبت المقترح تلاها محاضرة تعريفية من عميد كلية الهندسة حول كيفية تناول المجسمات داخلى قاعات الرسم ومعامل الكمبيوتر وتفاصيل الحدث والتعليمات التنظيمية ثم بدء الفعاليات بتشريف معالي رئيس الجامعة.

وأعرب الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، عن أهمية تطبيق المفاهيم الأكاديمية بشكل عملي، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في إعداد هذه المجسمات وتقديمها يساهم في تعزيز مهاراتهم وتنمية حسهم الإبداعي.

أهمية ربط هذه الفعالية بالمنتدى الحضري العالمي

وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، على أهمية ربط هذه الفعالية بالمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12)، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعزز وعي الطلاب بقضايا التحضر المستدام، وتثري قدراتهم العملية بفضل مشاركتهم الفعّالة في أحداث تتناول التحديات العالمية.

كما نوه بأن هذه الفعالية تعد فرصة فريدة للطلاب للمساهمة في تطوير أفكار هندسية تواكب الرؤى المستقبلية في مجالات البناء والتصميم الحضري.

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