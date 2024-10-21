الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هدنة أسبوعين مقابل 5 أسرى أحياء، رئيس الموساد يقترح على الوسطاء استئناف المفاوضات

غزة، فيتو
غزة، فيتو

زعمت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن اتفاقًا جديدًا عرض مساء أمس، على الكابنيت يتضمن مقترحًا لصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

فرصة إحياء مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس

وأضافت الصحيفة، أن التفاهمات التى تمت مع الوسطاء مؤخرا، شملت اقتراح إطلاق سراح 5 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل هدنة تمتد لـ أسبوعين في غزة.

كما تابعت أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، ومعه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، وكذلك وزير العدل ياريف ليفين دعموا المقترح، إلا أن وزيري المالية (المتطرف) بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عارضوه.

وقال رئيس الشاباك للمسئولين فى دول الوساطة: إن هناك فرصة لإحياء المفاوضات، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".

وكان ملف تبادل الأسرى قد عاد إلى الواجهة بعد مقتل يحيى السنوار قائد حركة حماس الأسبوع الماضي.

وبينما أعلنت حركة حماس بعد مقتل السنوار، أن الأسرى لن يعودوا إلا باتفاق وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع المحاصر، انتشرت مخاوف إسرائيلية من احتمال تنصيب محمد السنوار شقيق يحيى مكانه، وتسليمه ملف الأسرى ما سيعقد الموقف إلى حد كبير.

حكومة نتنياهو تضع العراقيل أمام الاتفاق

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت رفضت عدة محاولات من الولايات المتحدة، الحليفة والداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل، للتوسط في وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان.

في حين تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق هدنة، في وقت يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا داخلية لإبرام اتفاق.

ورغم الجهود التي تبذلها دول الوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، يتيح كذلك تبادل المحتجزين الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

منها المساومة على جثمان السنوار، نتنياهو يناقش أفكارا جديدة لصفقة الرهائن

حرق جثمان السنوار ونثر الرماد في البحر، قناة إسرائيلية تكشف مصير جثة قائد حماس (صور)

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكابنيت صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس رئيس الشاباك الإسرائيلي وقف النار في قطاع غزة هدنة هدنة تمتد لـ أسبوعين إطلاق سراح 5 أسرى السنوار مقتل السنوار

مواد متعلقة

استشهاد 57 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

الصحة العالمية تجلي ألف امرأة وطفل من مصابي غزة للعلاج في الاتحاد الأوروبي

الأعلى للجامعات يستعرض جهود خدمة أهالي غزة منذ اندلاع الأزمة

سقوط 6 شهداء في غارات إسرائيلية على جباليا بشمال غزة

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول

خلال ساعات، قرار حاسم ضد ثلاثي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

الكهرباء تزف بشرى سارة لـ500 ألف مواطن بخصوص دعم السلع التموينية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

بعد تصريحات الرئيس، أسباب مطالبة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد البترولية

منوعات

المزيد

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

المزيد

انفوجراف

آخرها ترحيله وغرامة مليون جنيه.. هل يكتب كهربا نهاية مشواره مع الأهلي ؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حرق الشعر في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومشاكل

رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله (فيديو)

الإفتاء توضح مدى صحة مقولة: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"

المزيد
الجريدة الرسمية