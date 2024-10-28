الإثنين 28 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 801 حكم قضائى فى أسوان ودمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

 وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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 في أسوان تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (7,300 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 2 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 4 قطع أسلحة نارية عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 أفردة محلية) وتنفيذ 801 حكم قضائى متنوع.

وفي دمياط تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها 7,100 كيلو جرام من مخدر الحشيش و13 كيلو جرام من مخدر البانجو و8,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين وضبط (4) قطع أسلحة نارية عبارة عن (بندقية خرطوش - 3 أفردة محلية وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

 

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