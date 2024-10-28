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محافظات

محطة الرمل والمنشية وبحري أبرزها، أشهر الأماكن المميزة لزوار الإسكندرية في الشتاء

الإسكندرية
الإسكندرية

تُعد محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر من المحافظات الساحلية التي تتميز بالطقس الممتع وبالتحديد في فصل الشتاء، فهناك الكثير الذين ينتظرون دخول فصل الشتاء، لكى يبدأوا فى السفر والتوجه إلى الإسكندرية للاستمتاع ببرودة الطقس الممتع، والتنزه فى بعض الأماكن المميزة التى تتمتع بها المحافظة.

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فيتو تستعرض فى تقريرها بعض الأماكن السياحية التى يقصدها المواطنون وزوار المحافظة والوفود الأجنبية فى الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط للاستمتاع بالطقس خلال أيام فصل الشتاء.

مكتبة الإسكندرية 

تعد مكتبة الإسكندرية  هي الوجهة الأولى بقائمة أماكن الخروج في الإسكندرية لجميع الزوار عند دخولهم لهذه المدينة الساحلية، للاستمتاع بما تحويه المكتبة من المباني وأقسام،  ومنها المبنى الخاص بالكتب، ومبنى الحضارة، ومراكز الأبحاث المتخصصة،  كما تضم المكتبة أيضًا متحف السادات، وقاعة تبسيط العلوم للأطفال، وغير ذلك من المعارض الفنية والمسارح المكشوفة.

 

كورنيش البحر بالإسكندرية

 

يعتبر كورنيش البحر المتنفس الوحيد لجميع الأسر والعائلات وأهالى المحافظة  خلال زيارتهم إلى الإسكندرية للاستمتاع بطقس عروس البحر الأبيض المتوسط بفصل الشتاء، وتصاعد الأمواج وانتشار بائعى المأكولات الساخنة والتجول على طريق الكورنيش، والتقاط الصور التذكارية والسلفى وركوب الخيل  والجلوس على رصيف الكورنيش، وممارسة الرياضة بمختلف الألعاب. 

 

منطقة بحري 

تشتهر هذه المنطقة بتعدد بعض الأماكن السياحية المختلفة والمزارات المتعددة، ومنها حلقة السمك وقلعة قايتباى ومسجد أبو العباس والمتحف المائى، وبعض أندية الصيد، وتعدد انتشار المراكب للصيادين لصيد الأسماك المتنوعة ، إلى جانب انتشار المحلات الشهيرة والكبري، لتناول وجبات الأسماك والآيس كريم، بالإضافة إلى تواجد ملاهٍ للأطفال. 

متحف الإسكندرية القومي 

يُعد متحف الإسكندرية القومي من أشهر أماكن خروج الإسكندرية، إذ يضم المتحف أكثر من 1800 قطعة أثرية مجمعة من بعض المتاحف المختلفة، يحيط بتلك الآثار جدران القصر المزخرف بالطراز الإيطالي.

حدائق الشلالات 

تستمع العديد من العائلات والأسر بالإسكندرية  بزيارة حدائق الشلالات الممتدة على مساحة واسعة، وتضم الحدائق بعض المعالم السياحية مثل أبراج وسور الإسكندرية.

منطقة محطة الرمل والمنشية 

تشتهر المنطقة بتعدد بعض الأماكن المميزة، ومنها مسرح دار الأوبرا المصرية، ومسرح عبد المنعم جابر، ومسجد القائد إبراهيم، وحديقة سعد زغلول، وانتشار المحلات التجارية لبيع الملابس المختلفة والمولات لبيع أجهزة المحمول والكمبيوتر. 

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الشناء الاسكندرية اثار القلعة

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