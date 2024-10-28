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محافظ سوهاج يتفقد أعمال إزالة سينما أوبرا لإنشاء مشروع استثماري

جانب من الزيارة,
جانب من الزيارة, فيتو

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بتفقد أعمال إزالة " سينما أوبرا " وإخلاء الموقع تمهيدا لإنشاء مشروع استثماري لخدمة أبناء المحافظة، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة وطرحها للاستثمار لتوفير مصدر دخل اقتصادي.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إزالة سينما أوبرا " تمهيدا لإنشاء مشروع استثماري 

 

وقد بدأت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج في إجراءات إزالة " سينما أوبرا " بميدان الثقافة واستغلال الموقع المتميز بوسط المدينة في إنشاء مشروع استثماري متكامل لخدمة أهالي سوهاج، وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.

ويعد موقع " سينما أوبرا " أحد الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، وهو غير مستغل منذ عشرات السنين، نظرا لقدم وتهالك المبنى، ومن المقرر استغلال الموقع في إقامة مشروع استثماري " تجاري، إداري، خدمي، وترفيهي"، مع مراعاة الحفاظ على الأهمية والمقومات الثقافية للسينما.

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الاصول غير المستغله الدكتور محمد عبد الهادى سكرتير عام المحافظة محافظ سوهاج مشروع استثماري

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