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جامعة سوهاج تعالج 814 مواطن خلال قافلة طبية بقرية باصونة

جامعة سوهاج وقافلة
جامعة سوهاج وقافلة طبية بالمراغة

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة الاولي بالرعاية، حيث انطلقت القافلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لفحص وعلاج 814 مواطن بقرية باصونه بمدينة المراغة.

النعماني: القافلة ضمن الأنشطة الصحية والمجتمعية لمبادرة بداية 

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة: إن تلك القافلة تأتي ضمن الأنشطة الصحية والمجتمعية لجامعة سوهاج في إطار  تنفيذ المبادرة الرئاسية"بداية" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تسهدف بناء الإنسان المصرى والنهوض بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والمساهمة فى تحسين جودة الخدمات للمواطنين.

خالد عمران: القافلة شملت الكشف وتقديم العلاج بالمجان 

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تلك القوافل الطبية يتم تنظيمها بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، حيث شارك بها نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتحويل 36 من الحالات التي تحتاج الي تدخل جراحي إلى المستشفى الجامعي.

مجدى القاضى: القافلة شملت  15 تخصصًا 

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان القافلة شملت عدد 15 تخصص (باطنة، أطفال، جراحة، نساء وتوليد، مسالك، عظام، رمد، عصبية ونفسية، صدرية، أشعة تشخيصية، جلدية، جهاز هضمي وكبد، أنف وأذن وحنجرة، صحة عامة، طب الأسرة)

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب البشري لشئون البيئة وخدمة المجتمع انه تم علي هامش القافلة تم عقد ندوتين للتوعية الصحية والمجتمعية عن الزواج المبكر وأضراره الصحية والأخرى عن التغذية السليمة للأم والطفل، حاضر فيها الطبيبة داليا سعد من قسم الصحة العامة وطب المجتمع، والطبيبة مياده السيد من قسم طب الأسرة.

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الأولى بالرعاية الخدمات الصحية والعلاجية الدكتور حسان النعماني المبادرة الرئاسية المستشفي الجامعي تقديم الخدمات خدمة المجتمع وتنمية البيئة مؤسسة حياة كريمة

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