محافظ سوهاج يستقبل وزير الثقافة

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والوفد المرافق له، خلال زيارته لسوهاج ضمن جولته التفقدية للمواقع الثقافية بمحافظات الصعيد، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، ومحمد ناصف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد فتحي مدير عام ثقافة سوهاج.

وقد رحب محافظ سوهاج بزيارة وزير الثقافة للمحافظة، مؤكدًا على توفير كافة أوجه الدعم من المحافظة والأجهزة التنفيذية بالتعاون مع وزارة الثقافة لتعزيز العمل الثقافي ودعم الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف المراكز والقرى بنطاق المحافظة، وتشجيع المبادرات والأنشطة الثقافية.

وأعرب وزير الثقافة عن سعادته بزيارة محافظة سوهاج، مقدمًا الشكر المحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرصه على تعزيز سبل التعاون مع المحافظة لتنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية والفنية في نطاق محافظة سوهاج، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقد ناقش اللقاء سبل وآليات تكثيف الفعاليات الثقافية والإبداعية التي تخدم أبناء المحافظة وتسهم في إثراء الوعي المجتمعي لدى شباب وأهالي سوهاج، إلى جانب تكثيف البرامج الخاصة بالطفل وتنمية روح الإبداع لديه واكتشاف الموهوبين منهم.