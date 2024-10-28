محافظ دمياط يرأس اجتماع اللجنة العليا للمواقف

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماع اللجنة العليا للمواقف، الذى جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، والعميد محمد التل مدير إدارة المرور، ومدير إدارة الشئون المالية والإدارية ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ورؤساء الوحدات المحلية ورئيس نقابة النقل البرى.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة المُتعلقة بتلك المنظومة، وناقش المحافظ الطلب المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن تحديد مسار يربط من قرية البصارطة بمركز دمياط وصولًا إلى أقرب نقطة داخل مدينة دمياط، للتيسير على المواطنين بالقرية المترددين على المدينة لتلقي الخدمات، حيث تم استعراض عدد من المقترحات لإنشاء مسار محدد يتوافق مع الضوابط المرورية لتلافى حدوث تكدسات مرورية ببعض المناطق، كما تم أيضًا مناقشة تعزيز قرار حظر حركة سيارات النقل الثقيل داخل المدينة من الساعة ١٢ منتصف الليل حتى السادسة صباحًا بمقترح تحديد الحركة بمسارات طرق محددة، من والى بوابات ميناء دمياط وإعادة تخطيط المنطقة مروريًا، للحفاظ على الطرق من التهالك وأرواح المواطنين وفى هذا السياق، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " بدراسة تلك المقترحات من قبل إدارة المرور ميدانيًا وتحديد أنسب الحلول.

وبحث " محافظ دمياط " أيضًا الموقف الخاص بشأن الخطوط الخارجية تحديدًا لمحافظتى القاهرة والاسكندرية وخطة التوزيع لعدد من السيارات بهذين الخطين بموقف مدينة دمياط الجديدة، ووجه بدراسة الموضوع فى سياق الأُطر واللوائح القانونية ووفقًا لقرارات اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة.

اجتماع المحافظ بحضور النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة

وبملف آخر، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " إلى رؤساء الوحدات المحلية بحصر وترقيم مركبات التوكتوك بنطاق كل وحدة محلية، وإعداد ملف شامل بذلك وإخطار إدارة المرور والجهات المعنية بذلك، مع وضع ملصقات بالتعريفة المحددة على كل مركبة للإعلان عنها أمام المواطنين، كما وجه الى الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بتفعيل خاصية الباركود بالبوابتين خاص بقاطنى المدينة وإعادة دراسة رسوم البوابة من خلال اللجنة العليا للمواقف.