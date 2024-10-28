الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يرأس اجتماع اللجنة العليا للمواقف

محافظ دمياط، ڤيتو
محافظ دمياط، ڤيتو

 ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماع اللجنة العليا للمواقف، الذى جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، والعميد محمد التل مدير إدارة المرور، ومدير إدارة الشئون المالية والإدارية ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ورؤساء الوحدات المحلية ورئيس نقابة النقل البرى.

 

 وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة المُتعلقة بتلك المنظومة، وناقش المحافظ الطلب المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن تحديد مسار يربط من قرية البصارطة بمركز دمياط وصولًا إلى أقرب نقطة داخل مدينة دمياط،  للتيسير على المواطنين بالقرية المترددين على المدينة لتلقي الخدمات،  حيث تم استعراض عدد من المقترحات لإنشاء مسار محدد يتوافق مع الضوابط المرورية لتلافى حدوث تكدسات مرورية ببعض المناطق، كما تم أيضًا مناقشة تعزيز قرار حظر حركة سيارات النقل الثقيل داخل المدينة من الساعة ١٢ منتصف الليل حتى السادسة صباحًا بمقترح تحديد الحركة بمسارات طرق محددة، من والى بوابات ميناء دمياط وإعادة تخطيط المنطقة مروريًا، للحفاظ على الطرق من التهالك وأرواح المواطنين وفى هذا السياق، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " بدراسة تلك المقترحات من قبل إدارة المرور ميدانيًا وتحديد أنسب الحلول.

وبحث " محافظ دمياط " أيضًا الموقف الخاص بشأن الخطوط الخارجية تحديدًا لمحافظتى القاهرة والاسكندرية وخطة التوزيع لعدد من السيارات بهذين الخطين بموقف مدينة دمياط الجديدة، ووجه بدراسة الموضوع فى سياق الأُطر واللوائح القانونية ووفقًا لقرارات اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة.

اجتماع المحافظ بحضور النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة
اجتماع المحافظ بحضور النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة

وبملف آخر، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " إلى رؤساء الوحدات المحلية بحصر وترقيم مركبات التوكتوك بنطاق كل وحدة محلية، وإعداد ملف شامل بذلك وإخطار إدارة المرور والجهات المعنية بذلك، مع وضع ملصقات بالتعريفة المحددة على كل مركبة للإعلان عنها أمام المواطنين، كما وجه الى الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بتفعيل خاصية الباركود بالبوابتين خاص بقاطنى المدينة وإعادة دراسة رسوم البوابة من خلال اللجنة العليا للمواقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور أيمن الشهابي النائب ضياء الدين داود جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بديوان عام المحافظة رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة محافظ دمياط محمد خلف الله مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط مركز دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع انضباط العمل بمحطات الوقود والمنظومة التموينية بالمخابز

جامعة عين شمس تبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة للتسجيل في المرحلة الثانية الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2024، موعد التسجيل في المرحلة الثانية بجامعة عين شمس

التعليم العالي: بدء الدراسة بـ 3 كليات جديدة في الجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2024، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية

القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024 / 2025 في جميع الجامعات الحكومية

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

مدبولي: استقبال 9 ملايين لاجئ ومهاجر يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads