السبت 26 أكتوبر 2024
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محافظات

رأس البر تشهد فعاليات متعددة في إطار مبادرة بداية (صور)

فاعليات المبادرة
فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

 شهدت مدينة رأس البر برئاسة  اللواء وائل الشربيني، اليوم، فعاليات تم تنفيذها بنادي رأس البر الرياضي فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وإشراف المهندسة شيماء الصديق  نائب محافظ دمياط وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، للتأكد من  تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

 

الأوقاف والأزهر الشريف حول (خير الناس أنفعهم للناس والشق الشرعي لمخاطر الهجرة غير الشرعية

واستُهِلت بجلسة مفتوحة تحت عنوان "حديث الجمعة" بالمشاركة بين مديريتي الأوقاف والأزهر الشريف حول (خير الناس أنفعهم للناس والشق الشرعي لمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر)، كما تم عقد لقاءات توعوية متنوعة مقدمة من الجهات المشاركة.

 حيث شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بحضور عدد من الطلاب من مدارس المدينة بالحديث عن الموهبة والفرق بين الإبداع والذكاء، وقدم عدد من الطلاب عدة مواهب على هامش الندوة

فاعليات المبادرة الرئاسية
فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "براس البر

الطب البيطري ينظم ندوة حول استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ومبادرة مصر خالية من السعار 

وشاركت مديرية الطب البيطري بلقاءات توعوية حول "استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ومبادرة مصر خالية من السعار ودور مديرية الطب البيطري فى للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، أهمية الذبح داخل المجازر فى الوقاية من مرض البروسيلا.

كما قدمت الهيئة المصرية للإسعاف لقاءاتها التوعوية عن الإسعافات الأولية وكيفية تطبيقها ومدى تأثيرها في إنقاذ حياة إنسان، وأطلقت مديرية العمل ندوة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، علاوة على إطلاق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق وأماكن العلاج وكيفية الوقاية منها وأهمية دور الأسرة لحماية أولادهم بتجنبهم التربية الخاطئة والحرص على التواصل الفعال معهم.

 والتنويه عن آلية عمل الصندوق والخط الساخن ١٦٠٢٣، بلقاءات حرة مع الأطفال والشباب والأسر وتنفيذ عدد من الأنشطة ورفع الوعي لدي الاطفال اتجنب أصدقاء السوء بلعبة السلم والدخان وقصة أنت البطل وارسم ولون وفكر، وشاركت مكتبة مصر العامة بعدد من الفعاليات المقدمة عن طريق المكتبة المتنقلة شملت اطلاع داخلي وتلوين.

نشاط لمكتبة مصر العامة عن طريق المكتبة المتنقلة
نشاط لمكتبة مصر العامة عن طريق المكتبة المتنقلة



كما شاركت مديرية الشباب والرياضة باستضافة الفاعليات بنادي رأس البر الرياضي، حيث أقيمت عدد من الأنشطة الرياضية والمباريات على هامش فعاليات اليوم، بالإضافة لإستضافة الأطفال بمنطقة الألعاب، وشاركت سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بالتنسيق مع المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالتواجد ضمن فعاليات اليوم لتقديم الخدمات واستقبال طلبات المواطنين، هذا إلى جانب مشاركة مديرية التموين بسيارة السلع الغذائية المتنقلة للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين،وفي ختام فعاليات اليوم؛ تم توزيع عدد ٧٥ كرتونة مواد غذائية مقدمة من القوات المسلحة للأسر الأولى بالرعاية.

 

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