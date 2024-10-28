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اقتصاد

«الأفريقي للتنمية»: مصر ثاني أكبر أعضاء البنك ومن الأسواق الهامة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أكدت الدكتورة غادة أبو زيد المنسق الرئيسي لبرامج التنمية الصناعية والتجارية بالبنك الأفريقي للتنمية،  إن مصر تعد ثاني أكبر أعضاء البنك الأفريقي للتنمية. مشيرة إلى أن مصر من الأسواق الهامة للغاية للبنك ليس فقط لكونها أحد أعضائه بل لما تجده الصناعة من دعم من قبل الحكومة المصرية وحاجتها للتمويل لزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية  .

وأشارت أبو زيد إلى أن الاشكالية التي تواجه البنك تتعلق بعدم إيجاد مشروعات قابلة للتمويل على الرغم من وجود محفظة للتمويل مخصصة لمصر تقارب 500 مليون دولار سنويا وذلك للقطاع الخاص والعام.

جاء ذلك  خلال مشاركتها فى  المائدة المستديرة التي ينظمها البنك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات  بشأن الاستثمار والتجارة لكبرى شركات الكيماويات والأسمدة المصرية 

استعراض الأدوات المالية للبنك والشروط غير المالية

وأوضحت أن قيام البنك بتنظيم تلك الفعاليات من أجل اللقاء مع الشركات المصرية في القطاعات المستهدفة لاستعراض الأدوات المالية للبنك والشروط غير المالية وكذلك التعرف على احتياجاتهم التمويلية.

ونوهت الى أن  المائدة المستديرة تجمع خبراء القطاع الخاص في البنك الأفريقي للتنمية مع أفضل 30 شركة مصنعة وأصحاب المصلحة الآخرين لمناقشة فرص التعاون لدعم تعزيز قطاعات الصناعة الكيماوية والأسمدة. وسيتعرف المشاركون على الدعم المالي وغير المالي الذي يقدمه البنك للتنمية الصناعية والتجارية.

كما ستتضمن المائدة عروضًا تقديمية من وحدة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي لتسليط الضوء على شراكتها الجديدة ومنصة تنسيق المانحين (منصة حافز).

وستستفيد المائدة المستديرة من مساهمات خبراء التجارة في البنك الأفريقي للتنمية ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وممثل الخدمات التجارية المصرية في أفريقيا، بشأن المبادئ التوجيهية العملية والحلول التجارية لتعزيز التجارة البينية لمصر مع الدول الأفريقية الأخرى.

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البنك الافريقي للتنمية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية غرفة الصناعات الكيماوية

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