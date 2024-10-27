خالد أبو المكارم رئيسا للتصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لمدة 3 سنوات

عقد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إجراءات انتخاب هيئة المكتب لمدة 3 سنوات حيث أجريت الانتخابات بحضور اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات هيئة المجالس التصديرية والمكونة من:

حسام كرم، مدير عام المجالس التصديرية ورئيس الأمانة الفنية للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وحيد منصور - الشؤون القانونية - وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.



وانتهت الانتخابات باختيار كلا من:



خالد أبو المكارم - رئيسًا للمجلس؛ مصطفى شريف الجبلي – وكيل المجلس؛ محمد يوسف زين العابدين – وكيل المجلس؛ طارق زغلول– أمين الصندوق.

وأجريت الانتخابات بناءً على قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لعام 2024 بشأن تشكيل المجالس التصديرية حيث شمل التشكيل عددًا من الشخصيات البارزة في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة.

