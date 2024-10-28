أحمد هنو يتفقد المواقع الثقافية بسوهاج ويوجه بالانتهاء من أعمال التطوير

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وذلك في إطار جولته الموسعة بالمواقع الثقافية بعدد من محافظات صعيد مصر والتي بدأت بالأمس بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، لتطوير منظومة العمل الثقافي بالمحافظة وتوسيع دائرة الأنشطة ودعم الحرف التراثية.

وناقش اللقاء سُبل توسيع نطاق الأنشطة الثقافية في المحافظة، ودورها في تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان، إضافة إلى مناقشة موقف عدد من المواقع الثقافية المدرجة ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة، ومنها قصر ثقافة سوهاج وبيت ثقافة أخميم.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو على الطبيعة الخاصة لمحافظة سوهاج، التي تتميز بموروثها الثقافي المُهم، مشيرًا إلى أن المشروعات الثقافية الحالية التي تنفذها الوزارة في سوهاج تُعلي من قيمة الثقافة كعنصر أساسي للتنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لتنظيم الفعاليات التي تعزز الهوية الثقافية المصرية، إلى جانب وضع التصورات الملائمة للانتهاء من مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

من جانبه، أعرب محافظ سوهاج عن تقديره لجهود وزارة الثقافة في نشر الأنشطة الثقافية والفنية في المحافظة، كما أكد على استعداده لدعم المبادرات الثقافية المشتركة وتسهيل تنفيذ المشاريع التي من شأنها إتاحة فرص جديدة للمبدعين من أبناء المحافظة.

وخلال اللقاء تم تكريم الدكتور محمد إمبابي، أحد أبناء سوهاج، والذي تبرع بطابق من منزله الخاص لتكون مكتبة بقرية "أولاد سلامة" في مركز سوهاج، إلى جانب تخصيصه قطعة من أرضه الزراعية كوقف يمكن من خلاله توفير بعض احتياجات المكتبة حيث أهداه وزير الثقافة ومحافظ سوهاج درع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وثمن وزير الثقافة ما فعله الدكتور إمبابي، مؤكدًا أن هذه المكتبة تمثل إضافة لمنظومة العمل الثقافي داخل المحافظة.

وتفقد وزير الثقافة ومحافظ سوهاج قصر ثقافة المدينة الجاري تطويره ورفع كفاءته، والذي يشتمل على: "مسرح، ومبنى إداري يشمل قصر ثقافة للطفل، ومقر فرع ثقافة سوهاج".

ووجه وزير الثقافة بتسريع وتيرة العمل بتطوير قصر ثقافة سوهاج، من أجل الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل، مشيدًا بموقعه المتميز. وأكد محافظ سوهاج أنه سيتم إعادة تخطيط المنطقة المحيطة بقصر الثقافة بالكامل لتتناسب مع أعمال تطوير ورفع كفاءة القصر.

كما وجه وزير الثقافة بسرعة إنجاز قصر ثقافة الطفل بسوهاج، وتحديد موعد لافتتاح بيت ثقافة أخميم ليكونا منفذين للثقافة والإبداع لخدمة أبناء المحافظة.

يذكر أن قصر ثقافة سوهاج مقام على مساحة 3600 م²، ويتكون من مبنيين رئيسيين، مبنى القصر والمسرح على مساحة 1300 م²، ويضم الدور الأرضي قاعة المسرح الرئيسية وتحتوي على 524 مقعدًا، والمعرض وقاعة كبار الزوار. ثم الدور الأول ويضم عددًا من القاعات منها الفنون الشعبية والموسيقى العربية ونادي تكنولوجيا المعلومات. والدور الثاني يحتوي على قاعة متعددة الأغراض ومكتبة، بالإضافة لمبنى قصر ثقافة الطفل، ويتكون من دور أرضي يحتوي على مكتبة الطفل ونادي تكنولوجيا الطفل والمرسم. والدور الأول والثاني يحتويان على غرف إدارية خاصة بالفرع.