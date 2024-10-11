مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 5، مفتش الصحة يشمع المطعم بسبب فأر على غرار Ratatouille

دارت أحداث مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 5 حول وديدة التي تنفذ وصفة جديدة من وصفات الكتاب السحري، وتتمكن من خبز “سميط مصري” قال عنه صبحي أنه هو “الأحلى” وأنه لم يتذوق مثله في حياته.

وخلال الحلقة تتقرب وديدة “هدى المفتي” والشيف صبحي “أحمد مالك” بسبب اتباعهما خريطة كانت وديدة قد وجدتها في المخزن، وخلال البحث يتحدثان سويا ويحكي لها صبحي حكاية من طفولته.

ولقد وصلا في الأخير إلى الكنز وهي “حلل” إحدى جدات وديدة، ولقد رأت الأخيرة أن هذه “الحلل” من حقها ورفضت أن تمنح صبحي أي شيء فتركها ورحل، فتأتي في اليوم التالي وتصالحه وتمنحه إحدى هذه “الحلل” التراثية.

ويأتي شقيق الشيف حسن إليه في المطعم للحصول على المال منه، كما طلب منه أيضا طعام لأسرته، وبينما يدخل حسن لمنحه الطعام يفشي بشندي أسرار حسن ويخبر شقيقه بأنه خباز في المطعم فيبتزه شقيقه بسبب هذه المعلومة خاصة أن حسن كان قد أخبر والدته أنه مدير المطعم.

وينجح كل من بشندي وغالية وحسن في إعادة أموال غالية من الرجل الذي سبق ونصب عليها في المال، بينما يظهر سامي مغاوري برفقة شخص آخر وكانوا يتسللون إلى مطعم الحبايب ويبدو أنهم يفعلون شيئا يضر المطعم.

وبينما كان الجميع في المطبخ يؤدون أدوارهم يظهر فار ويبدأ الجميع في مطاردته وتقع حوادث عدة أثناء المطاردة منها قيام بشندي بضرب قدم الشيف أبو المجد دون قصد وإصابته كما أصاب حدث فضلا عن حدوث فوضى عارمة في المطبخ، وذلك في اللحظة التي يحضر فيها مفتش الصحة، وبينما كانت غالية تحاول تنبيه الجميع يظهر بشندي أمام المفتش وهو يحمل الفأر فيتم تشميع المطبخ بالشمع الأحمر على طريقة فيلم الكارتون الشهير خلطبيطة بالصلصة Ratatouille بسبب الفأر، وبينما تهم ديدي وصبحي في الخروج يظهر آسر خطيب ديدي.

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب فإنه مكون من ١٢ حلقة ويتم عرض ٣ حلقات أسبوعيا من المسلسل عبر منصة شاهد.