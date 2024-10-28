تعاون بين التأمين الصحي و"الصحفيين" لتقديم الخدمات لأعضاء النقابة بمستشفى العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، ونقابة الصحفيين، لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء النقابة بمستشفى التأمين الصحي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والصحفيين ونقابتهم العريقة، وتقديرًا لجهود العاملين بالقطاع الإعلامي، وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وفي كلمته، أشاد الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالجهود المبذولة من الإعلاميين والصحفيين، والدور الهام الذي يقومون به في نشر الحقائق والمعلومات بشكل حيادي للمواطنين، معربًا عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا التزام الهيئة بتسهيل حصول الصحفيين على كافة الخدمات العلاجية الشاملة بكفاءة وجودة عالية.

وأضاف «ضاحي» أن البروتوكول نص على تقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات والاستشارات الطبية التي تقدم داخل عيادات مستشفى العاصمة، وتشمل الأسنان والعلاج الطبيعي، فضلًا عن إجراء الفحوص المعملية والأشعات وغيرها من الفحوصات الطبية، وخدمات الغسيل الكلوي، ونقل الدم والعلاج الكيماوي، وكذلك استقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي أو دوائي وإقامة داخلية بالمستشفى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج بالأقسام الداخلية.

وتحدث «ضاحي» عن الرؤية المستقبلية للتأمين الصحي، حيث يتم تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى تأميني بسعة 400 سرير، بالعاصمة الإدارية، وذلك حرصًا من الدولة المصرية على استيعاب أعداد كبيرة من المتنقلين للعاصمة، حيث أبدى استعداده لاستقبال فئات ونقابات أخرى للحصول على الخدمات الصحية داخل مستشفى التأمين بالعاصمة.

وكشف «ضاحي» عن مشروع إنشاء مستشفى جديد بسعة 360 سريرا بمنطقة هليوبوليس بمحافظة القاهرة، ويتم تجهيزه بأحداث الأجهزة الطبية وإتباع الأساليب العالمية في تقديم الخدمات الطبية، كما تحدث عن خطة تطوير مستشفيات التأمين تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، أعرب السيد خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الخدمي الذي يتيح حصول السادة الصحفيين على خدماتهم الطبية والعلاجية بأعلى جودة، متحدثًا عن زيارته لمقر مستشفى التأمين الصحي العاصمة، والذي وصفه بكونه صرح طبي متميز يدعو للفخر، منوهًا أنه من دواعي سروره حصول أعضاء نقابته على خدمات الطبية من خلال هذا المستشفى المتطور، كما ذكر أيضًا أن نقابة الصحفيين تحرص على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات الطبية لأعضائها، حيث يتم تقديم الخدمة الصحية من خلال عيادة التأمين الصحي والدوائية داخل النقابة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والدكتور أحمد جمال الدين المسدي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والسيد مجدي حامد رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والدكتور وهبة زوام رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، والسيدة إيناس النحاس رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، والدكتورة مارينا عطية مدير المكتب الفني للهيئة العامة، والدكتور رمزي منير عبد العظيم مدير عام مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة، ومن جانب النقابة السيد جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، والسيد هشام يونس وكيل أول النقابة، والسيد محمد الجارحي عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية.