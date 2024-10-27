الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة اللبنانية: 2672 شهيدا 12468 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأحد، باستشهاد 2672 شخصا وإصابة 12468 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على بيروت.

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حزب الله

من جانبه، زعم جيش الاحتلال اغتيال قائد منطقة بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني، وقال في بيان إنه: "تم القضاء أيضا على رئيس المدفعية لحزب الله في منطقة بنت جبيل في الضربة".

وادعى جيش الاحتلال: "لقد قام هؤلاء الإرهابيون بتوجيه وتنفيذ العديد من الهجمات من منطقة بنت جبيل، بما في ذلك إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تجاه المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان".

 

إنذار لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء

وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد عناصر حزب الله وقادته دفاعا عن مواطني إسرائيل".

كذلك فقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.
 

جيش الاحتلال يعلن إصابة 27 من جنوده في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

استشهاد 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الصحة اللبنانية العدوان الإسرائيلي بيروت حزب الله الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

مواد متعلقة

تخطيط وتنفيذ رامى ناطور، 7 نقاط توضح مسار عملية دهس جنود الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن إصابة 27 من جنوده في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

استشهاد 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان

جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مبانٍ في بيروت استعدادا لقصفها

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

مفاجأة، الكشف عن فاتورة واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال 7 أشهر من 2024

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads