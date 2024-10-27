الصحة اللبنانية: 2672 شهيدا 12468 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأحد، باستشهاد 2672 شخصا وإصابة 12468 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على بيروت.

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حزب الله

من جانبه، زعم جيش الاحتلال اغتيال قائد منطقة بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني، وقال في بيان إنه: "تم القضاء أيضا على رئيس المدفعية لحزب الله في منطقة بنت جبيل في الضربة".

وادعى جيش الاحتلال: "لقد قام هؤلاء الإرهابيون بتوجيه وتنفيذ العديد من الهجمات من منطقة بنت جبيل، بما في ذلك إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تجاه المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان".

إنذار لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء

وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد عناصر حزب الله وقادته دفاعا عن مواطني إسرائيل".

كذلك فقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.

