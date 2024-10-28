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حوادث

إحالة سائق للجنايات بتهمة التسبب في مصرع شخصين بالتجمع

حادث، فيتو
حادث، فيتو

 أمرت  نيابة القاهرة الجديدة بإحالة سائق  للمحاكمة الجنائية بتهمة التسبب في مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بمواسير مياه ضغط عالي تحت الإنشاء في التجمع الخامس.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل بمواسير مياه ضغط عالي تحت الإنشاء مما أسفر عن مصرع شخصين.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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نيابة القاهرة الجديدة غرفة عمليات النجدة قسم شرطة التجمع الخامس النيابة العامة

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