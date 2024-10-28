الإثنين 28 أكتوبر 2024
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مقترح بإنشاء عيادات للكشف المبكر عن الأورام بمستشفى المنزلة في الدقهلية

جولة في مستشفي المنزلة،
جولة في مستشفي المنزلة، فيتو

 وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجي، برئاسة الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، اليوم، بتفقد مستشفى المنزلة لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

 شارك باللجنة الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات وجميع إدارات الطب العلاجي بالمديرية وكان في استقبالهم الدكتور أحمد سعد  مدير المستشفى.

جولة تفقدية بمستشفى المنزلة 

 استهل الوفد جولته بالمرور على جميع أقسام مستشفى المنزلة  بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم التعقيم المركزي والأقسام الداخلية والحضانات للوقوف على صلاحية الأجهزة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

إتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى

 وتابع الزيارة بتفقد على قسم الكلى ووحدة معالجة المياه الخاصة به، حيث تم التأكد من إجراء الفحوصات الطبية الشهرية لمرضى الكلى، ومن إجراء الصيانة الدورية لمحطة المعالجة، وتغيير الفلاتر في المواعيد المحددة لها،فضلًا عن  إتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

إنشاء مطبخ جديد بالمستشفى

 واستكملت الزيارة الإشرافية  بتفقد المكان المقترح لإنشاء مطبخ جديد بالمستشفى إلى جانب الغرفة الجديدة  المخصصة لحسابات المرضي بهدف التسهيل على المترددين انهاء الاجراءات الخاصة بهم. 

بحث خطة تطوير المستشفى ومقترح بإنشاء عيادة للكشف المبكر عن الأورام

 وعقب الزيارة عقد الدكتور أحمد البيلى اجتماعًا مع مدير المستشفى ورؤساء الأقسام لبحث خطة تطوير المستشفى، حيث أوصى بإعداد رؤية جديدة لتطوير العمل بقسم الحروق تمكنه من التعامل مع حالات أكثر صعوبة، بالإضافة إلى مقترح بإنشاء عيادات متخصصة للكشف المبكر عن الأورام ومتابعتها.
 

إنشاء عيادة لأشعة الإيكو للقلب وتنشيط العمليات الخاصة بقسم العظام

كما وجه وكيل المديرية للطب العلاجى بإنشاء عيادة لأشعة الإيكو للقلب على أن تعمل 3 أيام للكبار و3 أيام أخرى للأطفال إلى جانب تنشيط العمليات الخاصة بقسم العظام وسرعة اختيار مسؤول مكافحة عدوي جديد  وكذلك تفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية بشكل أكبر.

 

تضاعف معدلات التردد لتلقي الخدمة الطبية

 وفى نهاية الاجتماع ثمن البيلى مستوى الخدمة المقدمة بالمستشفى مؤخرا وظهر فى تضاعف معدلات التردد لتلقي الخدمة الطبية،متمنيًا أن يمثل ذلك حافزا لبذل المزيد من الجهد مما ينعكس إيجابيًا بدوره على مستوى كافة خدمات المستشفى بجميع أقسامها.

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