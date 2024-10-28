وكيل تعليم الدقهلية يرأس اجتماع لجنة إدارة الشهادة الإعدادية
ترأس ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اليوم الاثنين اجتماع لجنة إدارة الشهادة الإعدادية عام ومهني.
ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
تسجيل الاستمارة الإلكترونية للمدارس الإعدادية والإبتدائية
وشارك بالاجتماع كل من: السيد محمدين رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة ومصطفى البليهى، رئيس لجنة إدارة الإعدادية المهنية ورؤساء أقسام التعليم الإعدادي والابتدائي بالإدارات التعليمية، وذلك للتوجيه بتعليمات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للمدارس الإعدادية والإبتدائية واستمارة مقار اللجان الإلكترونية على بوابة التحول الرقمي لأعمال الشهادة الإعدادية بالدقهلية والتأكيد علي ضرورة الانتهاء من المطلوب واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية نحو ذلك، مع التنبيه بتوخى الدقة عند تسجيل البيانات إلكترونيًّا.
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