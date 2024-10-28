الإثنين 28 أكتوبر 2024
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خبير أرصاد يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار

موعد انخفاض درجات
موعد انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، فيتو

 كشف خبير الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، عن موعد انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار في محافظات مصر المختلفة، وذلك من خلال قراءته في خرائط توزيعات الضغط الجوي. 

 

موعد انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار 

 ونصح وحيد سعودي المصريين بارتداء الملابس الثقيلة ليلًا، مشيرًا في تحليله للأرصاد الجوية إلى أن الطقس خريفي معتدل خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلًا.

وعن موعد انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار في مصر، قال وحيد سعودي: "بدأت بالفعل خرائط توزيعات الضغط الجوي تشير إلى سقوط الأمطار وإلى انخفاض متوقع في درجات الحرارة، يومي الجمعة والسبت القادمين، خاصة على المدن والمحافظات التى تطل على البحر المتوسط السلوم، سيدي براني مطروح والإسكندرية بور سعيد والعريش وعلي بعض من محافظات الوجه البحري خاصة الشمالي منها يكون غائم على باقي المحافظات."


ونصح وحيد سعودي المصريين بارتداء الملابس الثقيلة، فقال: "بصفة عامة الطقس خريفي معتدل خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلًا يجب فيه ارتداء الملابس الثقيلة.."

 

تعرض مصر لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

 يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت، من خلال خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها، تعرض مصر لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وخاصة في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وذلك اعتبارًا من الجمعة المقبلة، والتي توافق 1 نوفمبر.

 

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يصاحب انخفاض درجات الحرارة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات مصر، وتكون رعدية أحيانا في بعض المحافظات، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

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