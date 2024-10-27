زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد حتى نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدة عدم الاستقرار فى الأجواء على معظم الأنحاء.

طقس اليوم

وأوضحت أن طقس اليوم مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

كما أشارت الأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.



وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بمناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

وتشير خريطة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم وغدا الإثنين يشهدان ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتسجل 29 درجة، ثم تعاون في الانخفاض التدريجي بدءا من يوم الثلاثاء لتصل إلى 26 درجة يوم الجمعة المقبل الموافق 1 نوفمبر.

وبالنسبة لحالة البحرين كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج (2:1.5 متر) واتجاه الرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ( 1.5: 2.5 متر) واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي: