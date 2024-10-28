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الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا الجمعة المقبل

المساجد الجديدة،
المساجد الجديدة، فيتو
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تفتتح وزارة الأوقاف، يوم الجمعة المقبل 1 نوفمبر، 27 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا.

 345 مسجدًا إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو الماضي 


ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 345 مسجدًا، منها 268 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و77 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12426 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و737 مليون جنيه.

 

خريطة افتتاح المساجد الجديدة


وجاءت المساجد التي يتم افتتاحها الجمعة المقبل، كالآتي:
 في مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد حسان بن ثابت، قرية سمهود، مركز أبو تشت، ومسجد عباد الرحمن، الدرب البحري، قرية سمهود، مركز أبو تشت، ومسجد محمد حسن، نجع غانم، العركي، مركز فرشوط، ومسجد الهوي، قرية هو، مركز نجع حمادي.
وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد تم إحلال وتجديد مسجد الحاج فهمي، قرية العوينة، مركز الداخلة.


وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد عيسى البلتاجي، قرية إبشان، مركز بيلا، ومسجد عبد العزيز عطية، قرية الضبعة، مركز الرياض، ومسجد الصحابة، قرية بطيطة، مركز كفر الشيخ، وصيانة وتطوير مسجد الفلاحين، قرية الورق، مركز سيدي سالم.
وفي مديرية أوقاف الإسكندرية تم إحلال وتجديد مسجد النور والإيمان، عزبة بسطويسي، قرية بغداد، عامرية 2، وصيانة وتطوير مسجد نور الإسلام، قرية الجزائر، عامرية 2.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد الإخلاص، قرية العشوش، مركز إدكو، ومسجد أبو عرب، قرية كوم البركة، مركز كفر الدوار.
وفي مديرية أوقاف أسوان تم إنشاء مسجد الحمزة بن عبد المطلب، نجع الغنيمية، قروي إدفو قبلي، مركز إدفو، ومسجد الشيخ أبو ناجي، نجع المساعيد،  قرية سلوا بحري، مركز كوم أمبو.

وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد معبد، قرية أبو كساه، مركز أبشواي، ومسجد الحاج علي عوض، عزبة روما، قرية الغرق، مركز إطسا، ومسجد المدينة المنورة، قرية أبو جندير، مركز إطسا.
وفي مديرية أوقاف أسيوط تم إحلال وتجديد مسجد أولاد عبد القادر،  قرية بني هلال،  مركز القوصية.
وفي مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب، قرية حلوة، مركز مطاي، ومسجد الرحمن الوسطاني، قرية كفر المداور، مركز مغاغة، ومسجد عبد العظيم الأشرم، قرية نواي، مركز ملوي ومسجد الرحمن، قرية المطاهرة البحرية، مركز المنيا، وصيانة وتطوير مسجد الصفا والمروة، قرية الكمال ق 7، مركز سمالوط.
وفي مديرية أوقاف الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد أبو غنيم، عزبة أبو غنيم، قرية أكياد البحرية، مركز فاقوس.
وفي مديرية أوقاف سوهاج تم صيانة وتطوير مسجد ناصر، نجع القنطرة، جزيرة شندويل، مركز سوهاج.
وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم صيانة وتطوير  مسجد الرحمة، ميت سلسيل.

 

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