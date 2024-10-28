قطع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط الصرف الصحى الرئيسى بالمقطم سيتم قطع المياه عن مناطق الهضبة العليا وبعض المناطق الأخرى المجاورة بالمقطم، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين الموافق 28-10-2024 وحتى الساعة الخامسة صباح غدا الثلاثاء الموافق 29-10-2024.

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.