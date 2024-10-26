غدا، انقطاع المياه ببعض مناطق حى غرب سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه ببعض المناطق بحى غرب بسوهاج وذلك ابتداء من غد الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق ٦ نوفمبر 2024 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر صباحا من نفس اليوم حيث يتم قطع المياه عن منطقة الجوازات يومى الاحد والاثنين، وعن منطقة ترعه نجع حمادى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ اكتوبر وعن منطقة شارع الجبانة من الناحية الغربية ومدينة العرائس يوم الاربعاء الموافق ٣٠ أكتوبر، وعن منطقة الحويتى سيتم انقطاع المياه ايام الخميس ٣١ اكتوبر وايام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق ٣-٤-٥ نوفمبر ٢٠٢٤.

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج أنه سيتم انقطاع انقطاع المياه يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ٥-٦ نوفمبر ٢٠٢٤ عن شارع الجرجاويه الغربى وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا وأنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال ربط خطوط المياه القديمة بالخطوط الجديدة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.