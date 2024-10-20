محافظ الشرقية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمركز الحسينية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وخلق حالة من الثقة بين المواطن والدولة التي أخذت على عاتقها النهوض بالريف المصري وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.

زيارة المحافظ لمركز الحيسينية

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياه كريمة والتي ستساهم وبشكل كبير في الارتقاء بكافة الخدمات المؤداة لأبناء مركز الحسينية وتغيير شكل الحياة إلى الأفضل.

تفقد مشروع انشاء محطة معالجة الإخيوة

بدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي الإخيوة والمُقامة بطاقة تصميمية 14 ألف م3/ يوم ضمن مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

المهندسة ايمان رفعت

قدمت المهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن مكونات المحطة.

المحطة مقامة على 5 أفدنة

وكما أن المحطة مُقامة على مساحة 6 أفدنة بطاقة تصميمية 14 ألف م3/ اليوم ومن المخطط زيادتها مستقبليًا إلى 28 ألف م3/اليوم لخدمة أهالي قري (الإخيوة – المناجاة الصغرى – المناجاة الكبرى – سماكين الشرق- قهبونه- الملكيين القبلية – حصة المناصرة – الحمادين - مصطفى خليل).

أحواض للترسيب وبيارة الزائدة والتصافى

وأضافت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن المحطة مكونة من مدخل المصافي وأحواض التهوية بالإضافة إلى غرفة توزيع أحواض الترسيب النهائي وأحواض للترسيب النهائي وبيارة الزائدة والمعادة وبيارة التصافي وحوض الحمأة المركزي وحوض المزج بالكلور وبيارة الحمأة المركزة واحواض التجفيف) بخلاف المباني الإدارية وغرفة المولد وجاري الانتهاء من اعمال التسليم الابتدائي لبدء التشغيل التجريبي للمحطة تمهيدًا لإفتتاحها رسميًا ودخولها الخدمة الفعلية.

العمل داخل مركز طب الاسرة بقرية سعود

توجه محافظ الشرقية لقرية سعود التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية وتابع سير إنتظام العمل داخل مركز طب الاسرة والمقام علي مساحة 1200 متر ومكون من 3 طوابق لتقديم خدمات الرعاية الأولية من ( عياده خارجية – طب أسرة – أسنان – تنظيم أسرة – تطعيمات للأطفال – مكتب صحة – طوارئ – خدمة منتفعين – خدمة اخصائي ( أورام – نسا وولادة) – أشعة – خدمات الامومة والطفولة ) بجانب تقديم الخدمات الطبية بالفترة المسائية ( عيادة خارجية – أخصائي نسا وولادة – أسنان- معمل – اشعة – تنظيم أسرة).

تفقد نقطة إسعاف القرية

كما حرص المحافظ على تفقد نقطة إسعاف القرية والمقامة علي مساحة 246م²، لتلبية احتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي بنقل الحالات المصابة إلى أقرب مستشفى في أسرع وقت ممكن والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري.

المحافظ يزور المجمع الزراعى

شهدت زيارة محافظ الشرقية لقرية سعود تفقد المجمع الزراعي والمقام على مساحة 660 متر ومكون من دور واحد ويضم جمعية زراعية ومخزن للأسمدة ومركز لتجميع الألبان بالإضافة لقسم للإرشاد الزراعي لتقديم كافة الخدمات الزراعية والبيطرية للمواطنين.

مركز تنمية الأسرة والطفل بالقرية

وخلال زيارته لمركز تنمية الأسرة والطفل بالقرية حرص المحافظ على تفقد صالة الألعاب الرياضية والعلاجية وعيادة تنظيم الأسرة ومركز مودة ومركز العلاج الطبيعي وفصل محو الأمية وورش التدريب وقاعة المؤتمرات وورشة التدريب والتي تضم 26 ماكينة خياطة.

زيارة غرف تحفيظ القرآن

وكذلك غرف تحفيظ القرآن الكريم وعياداتي تأهيل ذوي القدرات والهمم لتأهيل الأطفال أصحاب الإعاقات الجسدية وذوي الحاجة للتخاطب وتعديل السلوك.

جانب من زيارة المحافظ للحسينية -فيتو

الصور التذكارية مع الأطفال

التقط محافظ الشرقية صورا تذكارية مع الأطفال لإدخال البهجة والسرور في قلوبهم مؤكدًا على إدارة المركز بتقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال ومنحهم فرص متساوية للحياة الكريمة والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.

سير العمل بالمجمع الحكومى

كما تابع محافظ الشرقية سير انتظام العمل داخل المجمع الحكومي والمُقام على مساحة 476 م ومكون من 3 طوابق، الطابق الأول يضم مركز تكنولوجي مصغر لخدمة المواطنين والطابق الأول علوي يضم مكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين) والطابق الثاني علوي يضم وحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجلس محلي وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية.

المركز التكنولوجى بالقرية

تفقد محافظ الشرقية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والذي يضم 14 شباك منهم شباك لذوي الهمم وتعرف من العاملين بالمركز عن الخدمات المقدمة للمواطنين وقام المحافظ بنفسه بمراجعة موقف إستخراج شهادات البيانات الخاصة بالمواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح في مخالفات البناء وطبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

جانب من زيارة المحافظ للحسينية -فيتو

التيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات

مؤكدًا على العاملين بالمركز بالتيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن مع توفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.

أعمال رفع كفاءة محطة معالجة الحسينية

توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال رفع كفاءة محطة معالجة معالجة صرف صحي الحسينية والمقامة على مساحة 5.5 فدان ومكونة من محطة رئيسية ومحطة فرعية بطاقة 10000م3/اليوم وجاري تنفيذ أعمال توسعات لتعمل بطاقة 15000م3 اليوم لخدمة أبناء مدينة الحسينية.

متابعة أعمال رفع كفاءة محطة معالجة صرف سعود

اختتم المحافظ جولته التفقدية بمركز الحسينية بمتابعة أعمال رفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي جزيرة سعود والمقامة علي مساحة 5 فدان بطاقة 10000 م3/اليوم والتي تأخذ من محطة رفع الجمالية لخدمة قرية جزيرة سعود وتوابعها وجار تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لضمان استدامة الخدمة وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

المحافظ يوجه الشكر للرئيس

وفي نهاية الزيارة قدم محافظ الشرقية الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

رفع كفاءة جميع أنواع البينة التحتية

بهدف رفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

المرافقون للمحافظ من القيادات

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

المهندس عامر كمال أبو حلاوة

وكذلك المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية والدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الصحة بالشرقية.

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