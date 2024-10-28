الإثنين 28 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يهنئ رئيسي النمسا وتركمانستان وحاكم سانت فينسنت بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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بعث  الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين برقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر فان دير بيلين الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية النمسا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 

وبعث أيضا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى  سوزان دوجان حاكم عام سانت فينسنت والجرينادينز بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.

 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي رئيس الجمهورية العيد القومي

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