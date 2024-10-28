الأنبا ميخائيل يترأس مؤتمر الطفولة في إيبارشية حلوان
نظمت لجنة الطفولة بإيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، مؤتمرها الأول لخدام مرحلة الطفولة تحت عنوان “ذهب وقش” على مدار يومين، وذلك في بيت سان مارك بالعبور، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان.
تضمن المؤتمر الذي شارك فيه ١٥ كاهنًا من كهنة مرحلة الطفولة، و٢١٥ خادمًا وخادمة، عدة فقرات؛ منها كلمة روحية ألقاها نيافة الأنبا ميخائيل بعنوان “قيمتي في المسيح”، تلتها عدة محاضرات أخرى.
وتخلل المؤتمر أيضًا اجتماع صلاة، وتسبحة، وصلاة القداس، وفي الختام، وزع نيافته الهدايا التذكارية، والتقط الصور التذكارية.
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