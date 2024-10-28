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خارج الحدود

خبير: أمريكا ألزمت إسرائيل برد محدود ضد أهداف إيرانية

الضربة الإسرائيلية
الضربة الإسرائيلية على إيران، فيتو

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، المتخصص في الشأن الإيراني، إن أمريكا ألزمت إسرائيل برد محدود في إيران لمنع تدهور الأوضاع وانفجار الأمور في الشرق الأوسط، وتصبح حربًا إقليمية موسعة سوف تكون أمريكا داخليًا هي الخاسرة، لأن الرأي العام الداخلي الأمريكي يُحذر من اندلاع حرب موسعة.

 

أسعار النفط عالميا

وأضاف “محسن”، خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الإخبارية”، أن مصافي النفط الإيرانية لو ضُربت فإن ذلك يُؤثر على أسعار النفط عالميا، وبالتالي تضرر الدول الصديقة لأمريكا وزيادة أسعار النفط عالميًا، وهو ما لا ترتضاه الولايات المتحدة الأمريكية ولا حلفاء أمريكا في دول النيتو.

 

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موقف الإعلام الإيراني من الضربة الإسرائيلية

وتابع المتخصص في الشأن الإيراني: “الإعلام الإيراني كان يهون من الضربة الإسرائيلية في بدايتها، لكن تحدث بشكل عقلاني بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على إيران قائلا: إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات في صفوف العسكريين”.

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