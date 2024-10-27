رسالة بالتوقيت نقلها طرف وسيط، مصادر تكشف مسرحية الهجوم على إيران

كشف موقع أمريكى، نقلا عن مصادر مطلعة على كواليس الهجوم الإسرائيلي ضد إيران، ما يمكن وصفه بالمسرحية العسكرية التى وقعت فجر السبت الماضى.

إسرائيل أبلغت إيران بتوقيت الهجوم والأهداف

وقالت مصادر مطلعة فى الولايات المتحدة لموقع "أكسيوس" الأمريكى، أن إسرائيل بعثت برسالة إلى إيران يوم الجمعة، قبل غاراتها الجوية الانتقامية، محذرة إياها من الرد.

وذكرت 3 مصادر أمريكية وصفها الموقع بـ المطلعة، فإن هذه الرسالة كانت محاولة للحد من تبادل الهجمات المستمر بين البلدين ومنع تصعيد أوسع.

رسالة قبل الهجوم من إسرائيل إلى إيران عبر طرف ثالث

وقال أكسيوس، إن مصادر قالت إن الرسالة الإسرائيلية نقلت من خلف الكواليس إلى الإيرانيين من خلال أطراف ثالثة، وقال أحد المصادر، إن "الإسرائيليين أوضحوا للإيرانيين مسبقا ما الذي سيهاجمونه بشكل عام وما الذي لن يهاجموه".

واليوم أيضا عزز وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، هذه الشكوك بالقول: إن إيران تلقت إشارات حول الهجوم الإسرائيلي.

وقال عراقجي "تلقينا إشارات عصر الجمعة بأنه من المحتمل أن يشن الكيان الصهيوني هجوما على إيران".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "تبادلنا الرسائل مع جهات عدة قبل الهجوم، وكنا في تنسيق مستمر مع قواتنا المسلحة".