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محافظ الإسكندرية يبحث مع ممثلي السلاسل والمحال التجارية عرض السلع بأسعار مخفضة

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

اجتمع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بممثلي السلاسل التجارية الكبرى وكبار الموردين بمحافظة الإسكندرية، لبحث إمكانية التعاون مع المحافظة لعرض السلع بأسعار مخفضة، والبدء في تطبيق أسواق اليوم الواحد داخل القرى، والنجوع، والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء بتلك المناطق.

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جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بجودة وأسعار مناسبة بالأسواق.

وأسفر الاجتماع عن البدء بتوحيد سعر كرتونة بيض المائدة (المزارع)  لتكون بسعر ١٥٠ جنية فقط اعتبارًا من الاثنين الموافق ٢٨ أكتوبر داخل عدد من السلاسل والمحال التجارية الكبرى المشتركة التي سيتم الإعلان عنها ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأمان ومديرية الزراعة، لتتكاتف جهود القطاعيين الحكومي والخاص في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، بما يساهم في استقرار الأسعار ويعزز توافر السلع الأساسية بالسوق السكندري.

خلال الاجتماع أكد محافظ الإسكندرية أن الدولة حريصة على توفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عنهم وتلبية لكافة احتياجاتهم، مشيرًا إلى عزم  محافظة الإسكندرية التعاون مع أصحاب تلك السلاسل التجارية لتطبيق نموذج 'أسواق اليوم الواحد' الذي تنفذه  العديد من الدول الأجنبية لكسر جميع حلقات التداول بين المنتجين والمستهلكين ويقوم المزارع يعرض منتجاته للجماهير مباشرةً بأسعار مخفضة ومربحة له، مؤكدًا بعدم الاكتفاء بعرض المنتجات الزراعية ولكن سيشمل السوق كافة السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطن.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى أصحاب وممثلي السلاسل التجارية المتعاونة في تلك المبادرة على مشاركتهم ودعمهم للتخفيف عن أهالينا بمحافظة الإسكندرية.

ومن جانبهم، أكد أصحاب هذه السلاسل ترحيبهم بالتعاون مع المحافظة وأجهزة الدولة  ومشاركتهم الفعالة في التخفيف عن كاهل المواطن السكندري وذلك من خلال توفير السلع والمنتجات الأساسية بالأسعار المناسبة.

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الاسكندرية محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد

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