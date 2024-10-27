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رابط الاستعلام عن المقبولين مبدئيا لوظائف إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة,فيتو
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أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الإمتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

ومن المقرر أن يجري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الامتحانات في الفترة من 16 إلى 28 نوفمبر القادم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وفيما يتعلق بالقبول المبدئي وموعد الامتحان للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل، سيقوم الجهاز بإعلان الموعد لاحقًا.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينشر إعلان المسابقات للوظائف على بوابة الوظائف الحكومية والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

 

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