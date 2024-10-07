حصاد وزارة السياحة والآثار في أسبوع، شريف فتحي يناقش استعدادات موسم الحج للعام المقبل، 650 ألف زائر لمعرضي رمسيس وذهب الفراعنة وقمة الهرم بألمانيا والصين

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حصاد لأهم الانشطة والفعاليات التي شاركت فيها الوزارة خلال الوزارة من 28 سبتمبر الماضي حتي 4 أكتوبر الجاري.

لقاء وزير السياحة السعودي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع نظيره السعودي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، ومناقشة آليات الترويج السياحي المشترك وزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.

وخلال اللقاء التطرق للحديث عن أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين. كما تم مناقشة التعاون في التدريب المشترك، وتنظيم ورش عمل بين شركاء المهنة من الشركات المصرية ونظيرتها السعودية لبحث سبل الترويج السياحي المشترك وإعداد برامج تنفيذية سريعة بما يساهم زيادة حصة المنطقة العربية من حجم السياحة العالمية.

لقاء مع وزير الحج السعودي للتنسيق في ملفات الحج والعمرة

التقى وزير السياحة والآثار مع وزير الحج السعودي، وذلك للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، في ملفات الحج والعمرة بما يساهم في تحسين تجربة رحلات الحج والعمرة وجودة الخدمات المقدمة خلالهم، ومناقشة بعض الملفات التي سيتم العمل عليها بشكل مشترك استعدادًا لموسم الحج المقبل، كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ حملات توعية مشتركة للحجاج والمعتمرين.

لقاء مع نائب وزير الثقافة السعودي لمناقشة التعاون في مجال الآثار



التقى الوزير أيضا مع نائب وزير الثقافة السعودي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون في مجال المتاحف، وأعمال الحفائر الأثرية وتوثيقها، وإقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية بالسعودية لإلقاء الضوء على الحضارة المصرية العريقة.

كما تم الحديث عن مشروع متحف الحضارات الذي تقوم السعودية بتأسيسه حاليًا والمقرر افتتاحه خلال الربع الثاني من عام 2026 ومناقشة إمكانية قيام وفد متخصص برئاسة مدير متحف الحضارات بزيارة مصر للقاء الوزير والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال المتاحف.

لقاء مع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بمنطقة الشرق الأوسط

قام الوزير بزيارة المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في منطقة الشرق الأوسط بالرياض، حيث التقى بمدير المكتب، وفريق العمل، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في عدد من المجالات من بينها مجال بناء القدرات من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات العاملين بقطاع السياحة في مصر.

كما تم مناقشة الاستفادة من منظمة الأمم المتحدة للسياحة للتعرف على أفضل الممارسات لعلاقات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والتعرف على أفضل الممارسات الخاصة بالأدلة الاسترشادية للاستثمار التي تقوم المنظمة بوضعها.

لقاء أعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري

التقى الوزير بأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري، حيث تم استعراض ومناقشة سبل زيادة فرص الاستثمارات السياحية السعودية في مصر وخاصة الفندقية، وكذلك استعراض ملامح استراتيجية ورؤية الوزارة التي ترتكز بشكل أساسي على أن يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم.

وقام الوزير بعرض بعض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة في مصر، كما حرص على استعراض تفاصيل المبادرات التمويلية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات في هذا الشأن.

لقاءات مسؤولي شركات الطيران السعودية لزيادة التدفقات السياحية بين البلدين

عقد الوزير مجموعة من اللقاءات المهنية مع عدد من مسئولي شركات الطيران السعودية، وذلك لبحث تعزيز آليات التعاون لزيادة تدفق الحركة السياحية البينية بين البلدين، والتعرف على استراتيجيات ورؤى هذه الشركات وخططها التشغيلية المستقبلية بالنسبة للمقصد السياحي المصري، وتعزيز الحركة الجوية بين مصر والسعودية.

كما تم استعراض برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة، وبحث إمكانية التعاون لتنفيذ حملات تسويقية مشتركة لإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري والترويج له بصورة أكبر بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق السعودي، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن منتج العمرة بلس الذي يستهدف الدمج بين برامج كل من العمرة وزيارة مصر.

لقاء سفير كازاخستان بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى الوزير بسفير كازاخستان بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات السياحية والأثرية بين البلدين، ودعم مشروعات ترميم الآثار المملوكية في مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التدريب على الضيافة والتنمية السياحية لتطوير منطقة بحر قزوين لتصبح منطقة سياحية على غرار مدينة العلمين الجديدة.

كما تم بحث إمكانية إقامة معارض أثرية مؤقتة للآثار المصرية في جمهورية كازاخستان بما يساهم في تعريف الشعب الكازاخي بالحضارة المصرية العريقة والترويج للمقصد السياحي المصري ومنتج السياحة الثقافية.

لقاء الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر

التقى الوزير، بالرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة، حيث تم استعراض ملامح استراتيجية الوزارة والتي ترتكز بشكل أساسي على تنويع الأنماط والمنتجات السياحية.

كما تم مناقشة سبل التعاون في مجال التدريب لبناء قدرات ومهارات العاملين في قطاع السياحة وتعزيز الوعي السياحي لديهم ولدى المواطنين والمجتمعات المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية، والاتفاق على التواصل خلال الفترة القادمة لتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.

ترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

ترأس الوزير، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث تم استعراض أبرز إنجازات قطاعات المجلس، من اكتشافات أثرية وأعمال ترميم وتطوير بعض المواقع الأثرية، ومستجدات الأعمال لعدد من المشروعات القائمة.

كما تم استعراض خطة المعارض الخارجية المؤقتة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لاستعراض نتائج المعارض الخارجية المؤقتة المقامة حاليًا حيث تخطى عدد زائري معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بألمانيا 100 ألف زائر، أما معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بالصين، فقد وصل عدد زائريه إلى 525 ألف زائر منذ افتتاحهما منتصف يوليو الماضي.

افتتاح معرض مؤقت عن التراث غير المادي بالمتحف المصري بالتحرير

افتتح بالمتحف المصري بالتحرير معرض مؤقت للصور الفوتوغرافية للتراث غير المادي وذلك تحت عنوان "التراث الثقافي غير المادي- جسر للحوار بين الثقافات"، وبالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.

يقدم المعرض رؤية مميزة للزائرين حول التراث الحي الغني لمصر، عن طريق عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية والقطع الأثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير والتي تجسد الفنون والمهارات والممارسات في مصر القديمة والتي مازالت مستمرة حتى الآن.



المشاركة في المعرض السياحي الدولي Tourism Expo باليابان

شاركت الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan 2024، حيث شهد الجناح المصري إقبالًا كبيرًا من قِبل ممثلي منظمي الرحلات وشركات السياحة ووسائل الإعلام اليابانية، مما يعكس الاهتمام الذي يوليه القطاع السياحي في اليابان للتعرف المقصد السياحي المصري، والاهتمام بالسوق المصري.

وخلال فعاليات المعرض قامت الهيئة بتنظيم ورشة عمل حضرها العديد من منظمي الرحلات وشركات السياحة اليابانية لاستعراض المقومات والأنماط السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، كما نظمت الهيئة مسابقات سياحية لزائري الجناح المصري وحصل الفائزون بها على رحلات سياحية لمصر.

صحيفة الاندبندنت تختار مصر ضمن أفضل 8 أماكن للزيارة في الشتاء

اختارت صحيفة الإندبندنت الإنجليزية الشهيرة، مصر ضمن أفضل 8 وجهات سياحية للزيارة في الشتاء لعام 2024، حيث أشارت الصحيفة لما تتمتع به مصر في الشتاء من شمس مشرقة وجو دافئ ورمال ساحرة على شواطئها، بالإضافة إلى تميزها الجغرافي وتكلفتها المتوسطة.

صحيفة The National الإماراتية تختار القاهرة ضمن أفضل 10 أماكن للزيارة

اختارت صحيفة The National الإماراتية، القاهرة ضمن أفضل 10 أماكن للزيارة وأكثرها قربًا من الإمارات، حيث ذكرت أن القاهرة مدينة مثالية للزيارة والاستكشاف، وأوصت بزيارة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، وكذلك التسوق في خان الخليلي، والذهاب في رحلة بحرية مسائية على نهر النيل، كما أشار المقال إلى تنوع الطعام الشهي بها ونصحت بتجربة الأكلات المصرية اللذيذة.

رحلة تعريفية لوفد من وكلاء السفر واتحاد شركات السياحة التركي للمقصد المصري

استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفدًا يضم 27 من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التركي لشركات السياحة TÜRSAB، ومنظمي الرحلات، وشركات السياحة، ووكلاء السفر الأتراك العاملين بالسوق المصري، في رحلة تعريفية للمقاصد السياحية المصرية لإلقاء الضوء على تنوع المقومات والمنتجات والأنماط السياحية.

وقد تضمن البرنامج السياحي للوفد زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينتي القاهرة والغردقة، من بينها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة خان الخليلي، بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية والاستمتاع بالأجواء الساحرة لنهر النيل ليلًا.

جولات سياحية بمتحف الحضارة ومنطقة أهرامات الجيزة لفرق الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة (أولادنا)

في إطار رعاية الوزارة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة (أولادنا) بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني في دورته الثامنة، نظمت الوزارة، للفرق المشاركة في الملتقى، جولات سياحية بمتحف الحضارة، ومنطقة أهرامات الجيزة.

وخلال جولاتهم السياحية، قامت الفرق بتقديم مجموعة من الفقرات والعروض الفنية، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم، وأعربوا عن انبهارهم بما شاهدوه من مقتنيات أثرية متميزة، وبالحضارة المصرية القديمة.

تنظيم عدد من الأنشطة السياحة والأثرية التوعوية للمواطنين بمختلف المحافظات

نظمت الوزارة عددًا من الأنشطة والفعاليات السياحية والأثرية والتوعوية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع بالمحافظات المصرية، وذلك في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

تنوعت الأنشطة ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وجولات إرشادية، وذلك لتنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الآثار وحماية التراث بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به متاحف الآثار.

معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بالصين يستقبل 525 ألف زائر

حقق معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" المقام بمتحف شنغهاي القومي بالصين، نجاحًا واسعًا، حيث استقبل 525 ألف زائر منذ افتتاحه في يوليو الماضي.

يضم المعرض 787 قطعة أثرية من مقتنيات عدد من متاحف الآثار المصرية العريقة لتبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة، توضح فكرة الملكية، والحياة اليومية، والزينة والحُليّ، والكتابة، والمعتقدات الدينية، والعالم الآخر عند المصري القديم.



100 ألف زائر يزور معرض رمسيس وذهب الفراعنة بألمانيا

استقبل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" منذ افتتاحه في يوليو الماضي في مدينة كولون بألمانيا 100 ألف زائر، وهو ما يؤكد أهمية المعارض الخارجية المؤقتة كونها سفيرًا لمصر وحضارتها، بالإضافة لمساهمتها في الترويج للمقصد السياحي المصري لاسيما منتج السياحة الثقافية.

وتعتبر مدينة كولون هي المحطة الخامسة لهذا المعرض بعد نجاحه الكبير بمتحف سيدني بأستراليا.

يضم المعرض 181 قطعة أثرية من مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر.



الكشف عن حجرة دفن ابنة حاكم إقليم أسيوط

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة، حجرة الدفن الخاصة بسيدة تدعي "إيدي"، وهي ابنه "جفاي-حابي" حاكم إقليم أسيوط في عهد الملك سنوسرت الأول، وذلك أثناء أعمال التنظيف الأثري داخل مقبرته. وقد تم العثور بداخلها على تابوتين، وصندوق للأواني الكانوبية وتماثيل خشبية.

وأشارت أعمال الفحص المبدئي لجمجمة السيدة وما تبقى من عظامها، أنها توفت في سن صغيرة قبل أن تبلغ سن الأربعين وأنها كانت تعاني من عيب خلقي بالقدم. وسوف تستمر أعمال التنظيف والدراسات العلمية على العظام للكشف عن مزيد من المعلومات عن هذا الحاكم وابنته، والحقبة التاريخية التي عاشا فيها.

إطلاق حملة ترويجية دولية احتفالًا بيوم السياحة العالمي

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية لمصر بالأسواق السياحية المستهدفة تحت عنوان "سلام من مصر"، على مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة والهيئة بمختلف المنصات لتعزيز قيم السلام والتبادل الثقافي والتعايش المجتمعي، وذلك احتفالًا بيوم السياحة العالمي.

كما قامت الوزارة بإضاءة أهرامات الجيزة، وتمثال أبو الهول، احتفالا بيوم السياحة العالمي، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام وتم إطلاقه هذا العام تحت شعار "سياحة وسلام".