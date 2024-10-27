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اقتصاد

الدولار وصل لكام بختام تعاملات البنك المركزي المصري اليوم الأحد

الدولار - فيتو
الدولار - فيتو

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار استقرارًا أمام الجنيه، بختام حركة تعاملات اليوم الأحد، 27 أكتوبر 2024، في البنك المركزى والبنوك المصرية. 

وترصد “فيتو” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

 

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.74 جنيهًا للشراء و48.84 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.70 جنيهًا للشراء و48.80 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.70 جنيهًا للشراء و48.80 جنيهًا للبيع.

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.70  جنيهًا للشراء و48.80 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.70 جنيهًا للشراء و48.80 جنيهًا للبيع.

 

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