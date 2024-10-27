وفد "تجارية الأقصر" يناقش سبل الاستثمار والتعاون المشترك مع غرفة الإسماعيلية (صور)

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، وفدا رفيع المستوى لغرفة الأقصر التجارية برئاسة يحي محمد يحي رئيس غرفة الأقصر.

ويرافقه كل من محمد فرج نائب أول، وحسام عبود سكرتير الغرفة، ورجائي موريس أمين الصندوق، وجمال عبد السلام أمين صندوق مساعد، عبد الستار الطوخي عضو مجلس الإدارة، هيثم عبد الرؤوف نائب مدير الغرفة، محمد يحيي المدير المالي.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاء ذلك بحضور جلال الطاهر نائب أول الغرفة التجارية بالإسماعيلية وسعيد شعيب سكرتير الغرفة، أحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، ومن أعضاء المجلس آمال محمود، صابر همام، كمال حمودة، محمد فايق، جمال نفادي مدير الغرفة، أحمد إسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، أحمد فكري مدير شئون التجار، إنجي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة.

أبرز ما جاء في اللقاء

وخلال اللقاء، استعرض أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية مقومات محافظة الإسماعيلية وفرص الاستثمار والتعاون المشترك.

جانب من اللقاء،فيتو

لافتا إلي موقعها المميز بين محافظات مدن القناة وتمنعها بطبيعية خلابة خاصة.

وأشار الشافعي إلى أن الهدف من اللقاء بحث آليات تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين المحافظتين.

ومن جانبه وجه يحيي محمد يحيي رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، الشكر لوفد الغرفة التجارية بالإسماعيلية على حفاوة الاستقبال.

وأكد أن الإسماعيلية والأقصر محافظتين لديهما العديد من الإمكانات التجارية والإقتصادية.

ويجرى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الزراعة والسياحة والمنسوجات والإلكترونيات الكهربائية والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات.

واختتم اللقاء بتبادل الجانبان الدروع التذكارية.

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