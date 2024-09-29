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ثقافة وفنون

عرض السلم والتعبان وعُمر المختار وقشر البندق في مهرجان الجونة السينمائي

مؤتمر مهرجان الجونة
مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي، فيتو

يشهد برنامج عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، عن عرض 3 أفلام ضمن عروض أفلام كلاسيكية بالمهرجان وهي كالتالي

السلم والتعبان
Snakes and Ladders
طارق العريان | مصر | 2001 | العربية | 100 د
حازم شاب متعدد العلاقات النسائية، لا يؤمن بالحب، وفشل في زيجته الأولى. عندما يقابل ياسمين، الفتاة الرومانسية الجادة، يسعى لإضافتها إلى قائمة انتصاراته العاطفية، لكن للحب حسابات أخرى.

عُمر المختار
Lion of the Desert
مصطفى العقَّاد | الولايات المتحدة، ليبيا | 1981 | الإنجليزية، العربية، الإيطالية | 173 د
في عام 1929، يُعيّن الديكتاتور الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني الجنرال رودولفو غراتسياني واليًا على المستعمرة الليبية للقضاء على المقاومة التي يقودها زعيم حركة التمرد عمر المختار.

قشر البندق
Nutshell
خيري بشارة | مصر | 1995 | العربية | 120 د
لمواجهة انخفاض إيرادات الفندق الذي يديره يلجأ رؤوف إلى الإعلان عن مسابقة لتناول أكبر كمية من الطعام بهدف جذب المزيد من النزلاء، لكن يتكالب على الاشتراك المئات من الفقراء وتتحول المسابقة إلى مأساة.

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