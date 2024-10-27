معلم يتنمر على تلاميذه بالمنيا «جايين من الغيط على هنا».. التعليم تحيل الواقعة للتحقيق.. وخبير تربوي يكشف التأثيرات النفسية على الطلاب

حالة من الغضب سادت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين الطلاب وأولياء الأمور بالمنيا، خلال الساعات الماضية بعد انتشار فيديوهات لأحد المدرسين في مدرسة بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، وهو يتنمر على طلاب فصله ويستهزئ بهم وبملابسهم، وطريقة كلامهم البسيطة.

مدرس فى المنيا يتنمر على الطلاب

ويظهر في مقطع الفيديو تعدي مدرس بني مزار بصفع بعض التلاميذ على وجوههم، وظهر الطلاب في حالة من الخوف، فضلًا عن الاستهزاء بإحدى الطالبات وهي تطلب دخول دورة المياه ويقول: “جايين من الغيط على هنا”.

مدرس في المنيا يُثير الجدل بسبب السخرية من طلابه ويقدم اعتذارًا

وتباينت ردود فعل أولياء الأمور في القرية، الذين اعتبروا التصرفات التي تظهر في الفيديو تنمرًا غير مقبول، مطالبين بضرورة محاسبة المدرس.

مدرس في المنيا يُثير الجدل

وفي فيديو اعتذاري تم نشره عبر موقع "فيس بوك"، أوضح المدرس أنه يعتذر لأهالي قرية الجرنوس، مؤكدًا أنه لم يقصد من موقفه أي شكل من أشكال التنمر أو الإهانة.

وأشار إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير لأهالي القرية، وأن تلك اللقطات تم تسجيلها في بداية العام الدراسي الجديد ولم تكن بغرض السخرية.

مدرس في المنيا

وأضاف المدرس أنه مستعد للذهاب إلى أهالي القرية لتقديم أسفه شخصيًّا، مشددًا على العلاقة الجيدة التي تربطه بطلابه، وأكد أنه لم يقم بنشر أي فيديوهات بنفسه ولا يعلم من هو المسئول عن نشرها.

إحالة المدرس صاحب واقعة الاستهزاء من الطلاب بإحدى مدارس المنيا للتحقيق

وأحالت مديرية التعليم بمحافظة المنيا المدرس صاحب واقعة الاستهزاء من الطلاب في إحدى مدارس قرية الجرنوس التابعة إداريًّا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا إلى التحقيق.

وأكد مصدر من مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن المدرس حديث التعيين، وممن جرى تعيينهم في مسابقة 30 ألف معلم، مشيرًا إلى أنه تم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، لحين نظر الوزارة في أمره، وذلك بعد إعداد مذكرة تفصيلية حول الأمر.



خبير تربوي: التنمر من أخطر الظواهر التربوية والنفسية

ومن جانبه، كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن التأثيرات النفسية السلبية للتنمر بعد واقعة معلم بنى مزار وتلاميذه.

وقال الخبير التربوي: إن تلك الظاهرة من أخطر الظواهر التربوية والنفسية، وهي قيام أى معلم بالتنمر على تلاميذه، لما لهذا التنمر من آثار سلبية شديدة على هؤلاء التلاميذ، وتزداد قسوة تلك التأثيرات كلما كان هؤلاء التلاميذ أصغر سنًّا، لم يصلوا إلى مرحلة النضج في الشخصية، وتتضمن تلك التأثيرات النفسية السلبية ما يلي:

• فقدان الطفل الشعور بالثقة بالنفس.

• تكوين الطفل صورة سلبية عن ذاته بأنه لديه مشكلات في شكله أو مستوى ذكائه حتى ولو لم يكن ذلك صحيحًا.

• كراهية الطفل للمعلم والمدرسة ورفضه الذهاب إليها.

• حرمان الطفل من أهم مصادر شعوره بالفعالية والكفاءة وهو دعم المعلم له.

• تثبيت شكل التنمر على الطفل في ذهنه طوال العمر وصعوبة تخلصه منه.

• تعلم الطفل سلوكيات وأساليب التنمر على غيره.

• فشل العلاقات بين الطالب من ناحية والمعلم من ناحية أخرى.

• فقدان ثقة أولياء الأمور في المعلمين بوجه عام.

• تأثر تحصيل الطفل بشكل سلبي بما تعرض اليه من تنمر.

وتتضاعف هذه الآثار السلبية كلما كان الطفل أكثر حساسية أو أصغر سنًّا أو لديه مشكلات بالفعل في مظهره، وكلما انتشرت فيديوهات تظهر التنمر على السوشيال ميديا.

أما أسباب تنمر المعلم على تلاميذه فتشمل:

• إحساس المعلم بالسلطة والقوة على الأطفال وأنهم لا يستطيعون رفض أو مقاومة سلوكه المتنمر معهم.

• إحساس المعلم بالنقص والذي يعوضه في فرض سطوته على من هم أضعف منه.

• ميل المعلم إلى أخذ اللقطة والترند.

• عدم التأهيل النفسي والتربوي الملائم للمعلم للتعامل مع الأطفال.

• غياب الرقابة على أداء المعلم داخل الفصل.

• وقوع مثل تلك الحالات للتنمر على الأطفال ومرورها دون تحقيق لعدم معرفة الناس بها.

• النرجسية، وتلذذ المعلم برؤية الأطفال وهم في حالة معاناة.