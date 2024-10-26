مدرس في المنيا يُثير الجدل بسبب السخرية من طلابه، ويقدم اعتذارا لأولياء الأمور

أحدث فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي غضبًا واسعًا في قرية الجرنوس التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا، حيث ظهر فيه مدرس يُدعى "يوسف" يقوم بالسخرية من طلابه في إحدى المدارس الابتدائية.

مدرس في المنيا يُثير الجدل بسبب السخرية من طلابه ويقدم اعتذارا

تباينت ردود فعل أولياء الأمور في القرية، الذين اعتبروا التصرفات التي تظهر في الفيديو تنمرًا غير مقبول، مطالبين بضرورة محاسبة المدرس.

مدرس في المنيا يُثير الجدل

وفي فيديو اعتذاري تم نشره عبر موقع "فيس بوك"، أوضح المدرس أنه يعتذر لأهالي قرية الجرنوس، مؤكدًا أنه لم يقصد من موقفه أي شكل من أشكال التنمر أو الإهانة.

وأشار إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير لأهالي القرية، وأن تلك اللقطات تم تسجيلها في بداية العام الدراسي الجديد ولم تكن بغرض السخرية.

مدرس في المنيا

وأضاف المدرس أنه مستعد للذهاب إلى أهالي القرية لتقديم أسفه شخصيًا، مشددًا على العلاقة الجيدة التي تربطه بطلابه، مؤكدًا أنه لم يقم بنشر أي فيديوهات بنفسه ولا يعلم من هو المسئول عن نشرها.