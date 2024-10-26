الأحد 27 أكتوبر 2024
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محافظات

إحالة المدرس صاحب واقعة الاستهزاء من الطلاب بإحدى مدارس المنيا للتحقيق

محافظة المنيا، فيتو
محافظة المنيا، فيتو

أحالت مديرية التعليم بمحافظة المنيا المدرس صاحب واقعة الاستهزاء من الطلاب في إحدى مدارس قرية الجرنوس التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا إلى التحقيق.

إحالة المدرس صاحب واقعة الاستهزاء من الطلاب بإحدي مدارس المنيا للتحقيق

وأكد مصدر من مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن  المدرس حديث التعيين، وممن جرى تعيينهم في مسابقة 30 ألف معلم، مشيرا  إلى أنه  تم  إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، لحين نظر الوزارة في أمره، وذلك بعد إعداد مذكرة تفصيلية حول الأمر.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنيا

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنيا  نشروا التعليقات الغاضبة على إثر تداول فيديوهات تظهر من خلالها مدرس يدعى 'يوسف'، وهو يستهزئ بالطلاب والطالبات، في إحدى المدارس الابتدائية بقرية الجرنوس، التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

قرية الجرنوس في المنيا 


ومن جانبه قال المدرس، صاحب الواقعة، خلال فيديو نشر عبر فيسبوك، إنه يتقدم بالاعتذار لأهالي قرية الجرنوس، مشيرا إلى أن لم يقصد التنمر أو الإهانة أو الإساءة بل كان يقصد المزاح معهم، خصوصا أن علاقته بالطلاب جيدة، ودائما ما يكافئهم ويشجعهم.

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